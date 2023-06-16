容祖兒趁生日宣布演唱會加開慈善場　撥捐100萬給予5間慈善機構

樂壇天后容祖兒藉著今日6月16日生日同步宣佈， 8月23日《ANOTHER SIDE …… JOEY•MY SECRET•LIVE》加開一場慈善場，實行一邊娛樂一邊行善，這場演唱會的部分收益及祖兒的歌酬，將分別捐曾五間善慈機構，想支持祖兒一齊行善最樂的朋友，可於6月19日上午10時起網上填表登記，每人限登記兩張，先到先得。

祖兒宣布8月23日《ANOTHER SIDE …… JOEY•MY SECRET•LIVE》加開一場慈善場。

今日6月16日係祖兒嘅生日！

祖兒表示，自宣佈做《ANOTHER SIDE …… JOEY•MY SECRET•LIVE》演唱會以來，門票一直都是供不應求，不停有歌迷要求加場，但場地檔期有限，研究之後發覺只可以加多一場，忽發奇想如果呢一場加場變為慈善場，相比起歌迷每年都花錢給她送禮物，會更有意義。目前祖兒已經選定了五間慈善機構，分別為：基督教香港信義會社會服務部、兒童癌病基金、母親的抉擇、香港心理衛生會及工業傷亡權益會。受惠者包括長者、小朋友、單親家庭及受工傷或精神疾病等，希望不同階層及年齡層都照顧到及得到幫助。

祖兒表示生日願望是能與歌迷一齊行善。

祖兒表示2017年都做過一次慈善場，當年已經覺得好開心同好有意義，所以今次都應該要延續這份精神，所以今年生日願望就是與歌迷一齊行善：「同公司商量過，可以透過今次慈善場撥捐港幣100萬，由容祖兒慈善基金會負責，分別捐給五個不同機構，略盡綿力。」

至於她今年如何慶祝生日？祖兒就話人大了，已經不會像以前般舉行大型生日派對：「阿Sa(蔡卓妍)同Kenny(關智斌)都已經同我食飯慶祝咗，阿嬌喺大陸工作，但係都好有心送咗生日禮物畀我，冇諗過大搞慶祝啦，圍內SECRET LIVE 吓，能夠同好朋友傾吓偈，大家冇穿冇爛過得好好就已經好開心啦。正日就同屋企人過啦，因為過去嗰幾年都唔係年年可以喺香港，今年喺到就一定係同屋企人一齊過。自己願望都好簡單，《ANOTHER SIDE …… JOEY•MY SECRET•LIVE》順順利利啦，身體健康啦，屋企人同朋友都幸福快樂啦... 就已經好幸福㗎啦。」