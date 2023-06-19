容祖兒演唱會加開慈善場　歌迷可網上填表只限登記兩張先到先得

樂壇天后容祖兒日前（16日）趁生日宣布於8月23日《ANOTHER SIDE …… JOEY•MY SECRET•LIVE》加開一場慈善場，祖兒更會將慈善場的部分收益及歌酬，將分別捐曾五間善慈機構。想支持祖兒一齊行善最樂的粉絲，可於今早（19 日）上午10時起網上填表登記，每人限登記兩張，先到先得。

祖兒宣布8月23日《ANOTHER SIDE …… JOEY•MY SECRET•LIVE》加開一場慈善場。

容祖兒慈善基金將會向各位捐贈人士發出正式收據列明捐款數目及登記人士資料。每位登記人士限登記一次而每次只限登記兩張門票，門票將會標明座位，有意登記慈善場次之人士可於2023年6月19日早上10:00 起前往 （https://forms.gle/V73b2PnNF9wC1Uxq8）填寫表格作出登記（登記人士須提供身份證上所載的全名以便容祖兒慈善基金安排出具正式收據予捐款人士）。主辦方將會以先到先得為原則，相關登記將於2023年6月20日晚上23：59截止。主辦方會於2023年6月30日或之前向獲成功申請的人士發出確認電郵，列明收款及取票詳情。

另外，演唱會總監馮貽柏（Alex Fung）今日凌晨亦在Instagram上載了與祖兒為演唱會開會的照片，並留言：「#MySecretLive #AnotherSide #我哋係開緊會嘅狀態 #開咩會一定係演唱會 #唔通會係開生日會咩 #我哋保持最佳嘅狀態 #迎接七月及八月來臨 #冇飛朋友去捐款登記」。