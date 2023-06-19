Avicii逝世5年｜《Wake Me Up》獲鑽石認證　MV瀏覽量高達20億

瑞典著名DJ Avicii（原名Tim Bergling）於2018年4月自殺身亡，消息震驚全球，如今Avicii離開了我們已經5年，但其歌曲播放率仍然有升無減。日前《Billboard》宣布，推出了10年的Hit爆歌曲《Wake Me Up》獲得RIAA 鑽石認證，意味著這首歌已過了1000萬銷量，成為歷史上認證最高的電子舞曲，並達到11次白金銷量。

Avicii自殺前最後一篇日記曝光 粉絲看後感心碎哭到崩潰

瑞典著名DJ Avicii（原名Tim Bergling）於2018年4月自殺身亡，消息震驚全球。（IG圖片）

Avicii於16歲就開始將自己的Remix作品，三年後獲得電音教父Tiësto賞識，成為全球最大夜店 Privilege Ibiza 的每周駐場 DJ。爆紅之後的Avicii創作風格更多變，更敢於作出新嘗試和汲取不同的故事靈感，從歌詞MV拍攝都用心製作，要成為全球百大DJ 第三名，絕對實至名歸。

而於2013年6月17日發行的《Wake Me Up》主要講述青春的輕狂為年輕人洗練出一條屬於他們自己的旅程，搶耳的旋律及真摯的歌詞隨即成為大熱歌曲，除了在《Billboard Hot 100》停留了54周，歌曲在YouTube的播放量高達21億。