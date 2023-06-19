環球高層Duncan正式離任　石山街同日出新歌狂暗串舊老細惹熱議

環球唱片大中華區董事總經理黃劍濤（Duncan）上星期正式離任，離開掌管了16年的唱片公司。上星期五環球唱片旗下Instagram「環球燈神」，亦有上載出員工與Duncan歡送的影片。不過石山街於Duncan離職同日推出新歌《Way Out》，時間吻合之餘，《Way Out》更似乎是意有所指，隨即亦於網上引起熱議。

環球唱片大中華區董事總經理黃劍濤（Duncan）上星期正式離任。（IG片段截圖）

石山街推出的新歌《Way Out》在網上引來極大迴響，除了是撞正Duncan離職當日出歌之外，歌詞內容亦似乎意有所指，例如：「何必多藉口／讓雙方好過 拆開面具後／再不便聚舊」、「再說半句話亦嫌多」等等。

Duncan離任同日石山街推出的新歌《Way Out》引起極大迴響。（IG圖片）

加上當日石山街成員楊彤亦有於IG發功，一口出幾個限時動態，內容提及：「啲同事唔知係咪被我哋首歌inpsire到，啱啱個月已經走咗6、7個(好似)」，又話「我係自己最大嘅hater，石山街出歌我心態真係會變咗，係責任唔係愛」，自嘲「唔紅有原因」等等。

有網民以「環球唱片大地震 任職15年董事級高層已被XX」為題在討論區發文，吸引不同網民留言，內容圍繞近年環球唱片「捧邊個死邊個」，包括：前一姐Gin Lee離開環球過檔去英皇，一向受年輕人歡迎的Jace陳凱詠突然被雪藏等完約，憑《我不如》彈起的Mike曾比特去年回內地參與《聲生不息》後又未見後續發展。而續約留守的AGA雖然成位現時「一姐」，但已延期兩次的演唱會仍未有聲氣。

前一姐Gin Lee離開環球過檔去英皇。（IG圖片）

Jace陳凱詠突然被雪藏等完約。（IG圖片）

Mike曾比特去年回內地參與《聲生不息》後又未見後續發展。（IG圖片）

而其他後生一輩歌手，更是被忽略一樣。石山街出道那年奪得商台「叱咤樂壇生力軍金獎」後，未見乘勝狙擊大展拳腳，變到獎項與名氣不成正比。另外，由《造星2》出身的P1X3L，接二連三傳出演唱會延期，甚至成員Phoebus吳啟洋曾在傳媒訪問時當眾表達不滿，種種消息令網民評為：「環球一手好牌打到爛晒。」