AGA落實8月開紅館演唱會　守候3年終圓夢答應樂迷獻出最好演出

守候三年，AGA江海迦終於圓夢，落實8月底於紅館舉行兩場演唱會《YOKU MOKU x AGA ONEDERFUL LIVE 2023》。過去三年因疫情關係導致演唱會延期，今次演唱會命名為《ONEDERFUL Live》，其實是將ONE與WONDERFUL融合，當中的寓意是：《一》（ONE）是她第一首廣為人知的作品，為她開啟了精彩的音樂生涯，而《Wonderful U》是她第一首廣為人知的英文作品，為她收穫了更多樂迷，音樂道路上開拓出新方向。

AGA落實8月底於紅館舉行兩場演唱會。

《ONEDERFUL Live》不單是將AGA兩首大熱作品融合，這次演唱會亦是這幾年AGA人生觀的點滴，她希望帶出「ONE Life Wonderful Life」的訊息，人一生只有一次機會，當然要活出精彩人生。一來希望為大家送上精彩的演出，其次AGA沉澱過後認為今次的歌單、製作都是最完整的一次，並希望將最好狀態的自己呈現給樂迷。

AGA一身充滿未來科技感覺的造型登場。

海報設計方面，AGA一身充滿未來科技感覺的造型登場，相信大家都能感受AGA的蛻變。今次能圓夢登上紅館，是歷來首位全部作品都由自己作曲，踏上紅館舞台的唱作人，AGA與團隊都感到十分振奮。

對於終於能踏上紅館舞台，她心情興奮，表示：「等咗三年終於夢想成真，今次覺得非常開心！好多謝每一位同我講過加油，或者問我幾時開演唱會嘅朋友，今次會盡自己最大努力，用最好嘅狀態去迎接呢個show，將最好狀態嘅自己同演出送畀大家！」

AGA守候3年終於圓夢。

演唱會資訊：《YOKU MOKU x AGA ONEDERFUL LIVE 2023》

日期：2023年8月26及27日

地點：紅磡香港體育館Hong Kong Coliseum

票價：HK$880 / 580 / 380