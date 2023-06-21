炎亞綸性醜聞網民呻童年崩壞　飛輪海成員近況逐個睇

由汪東城、吳尊、炎亞綸及辰亦儒組成的台灣偶像組合「飛輪海」，自2005年出道後就吸納大批粉絲，涉獵歌影視範疇的他們火速紅遍東南亞。可惜其後屢傳不和，四子各自單飛發展，「飛輪海」亦正式解散。如今竟爆出炎亞綸性醜聞，令不網民都覺得童年回憶崩壞，亦讓大家好奇當年爆紅的飛輪海成員近況是如何。



由汪東城、吳尊、炎亞綸及辰亦儒組成的台灣偶像組合「飛輪海」，自2005年出道後就吸納大批粉絲。（網上圖片）

炎亞綸捲性醜聞

現年37歲的炎亞綸仍然活躍於幕前，除了創立工作室，並參演電視劇、電影及擔任節目主持，是飛輪海中最受歡迎的成員。喜歡下廚的炎亞綸更與好友合資約七位數，自己做老闆創立品牌「炎選絕品」，推出四款口味的乾拌麵。身為CEO的他不遺餘力，努力研發新口味以及改良乾拌麵的包裝。

炎亞綸捲性醜聞。（IG圖片）

雖然於去年奪得獲頒十大傑出青年，但炎亞綸於昨晚（20日）被網紅耀樂爆出在未經同意下拍攝不雅影片，炎亞綸隨即發出890字聲明，表示知道自己該面對。今日更突然現身耀樂的記者會，兩度鞠躬道歉。

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汪東城副業經營有成 自家時裝品牌主打街頭風

現年41歲的汪東城同樣副業經營有成，2014年與好友王友良投資千萬新台幣成立「東友企業」，更成功取得小丸子台灣代理權，非常厲害。近年轉戰內地發展的他更設有自家時裝品牌「MJO星球」，主打年輕街頭風，身為老闆的汪東城更是品牌的御用模特兒。

汪東城設有自家時裝品牌「MJO星球」，主打年輕街頭風。（MJO星球FB圖片）

「男神爸爸」吳尊湊仔為樂 爆肌身形不輸當年

已婚吳尊於2004年與汶萊華人林麗吟結婚後，育有一子一女。近年主力北上發展，最為人記得的是他在2014年帶同女兒Nei Nei一同參與內地真人騷《爸爸回來了》，及後在2017年與Nei Nei和兒子Max再次參演《爸爸去哪兒第五季》。

吳尊與Neinei和兒子Max再次參演《爸爸去哪兒第五季》。（網上圖片）

吳尊對子女非常溫柔，加上多年來俊俏的外表，成功吸納不少「媽媽級」粉絲。吳尊現時主力出演內地綜藝節目，以及照顧他的一對寶貝仔女。他經常在社交平台大曬一家四口溫馨家庭照，直言不想錯過小朋友成長的每個瞬間。

點撃睇吳尊溫馨家庭照：

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辰亦儒變身肌肉型男 拍片教做Gym

前飛輪海成員現年40歲的辰亦儒，近年轉戰內地發展，拍劇綜藝節目一個接一個。（IG：@calvinchen777）

辰亦儒與曾之喬婚後經常在社交平台高調放閃，指熱愛投資的辰亦儒更買下市值5千萬新台幣的豪宅送給太太。辰亦儒不時在社交平台上載做Gym操肌影片，擁有八嚿腹肌的他更會拍片教授鍛鍊肌肉的方法。現時的辰亦儒比起以前更大隻，對自己的身形更有要求。

點撃睇下辰亦儒有幾大隻：