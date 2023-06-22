張敬軒下月赴美巡迴父母不隨行　怕阿爸冇茶飲︰餐茶緊要過我條命

張敬軒及Serrini昨日（21/6）出席彼思動畫《元素大都會》的宣傳活動，軒公早前完成一連11場的演唱會，而即將便要飛往美國開巡迴，行程緊密。另外問到在台上被大波波打到頭後，有冇後遺症，軒公指還好，但笑言︰「男人食波餅真係會暈得一陣陣，不過當時的確令支咪撞到棚牙，好在啲牙冇事。」

張敬軒及Serrini一同出席彼思動畫《元素大都會》的宣傳活動。（陳順禎 攝）

軒仔剛剛完成11場《Revisit演唱會》，被問到當晚為何取消傳媒訪問環節，原來當晚舉行了一次小型慶功：「這個演唱會斷開了兩截，有些同事都開始要幫Sammi跳演唱會，跟唔到我哋去tour，所以都好珍惜相處的機會。而且等了半年時間終於完成這場演唱會，突然有種如釋重負感覺，喺後台喊了出來，喊花個妝就不敢見人。」

下月將赴美開巡迴演唱會，但坦言都擔心治安問題，會減少外出。（陳順禎 攝）

而軒公在尾場，也宣佈會應援fans的應援，而首批預留的資金達6位數。張敬軒︰「預計今個月底可以公佈詳情，粉絲製作的禮物好靚，靚過自己公司做的，所以只要佢哋想做咩，寫低個plan交畀我哋，我哋唔想fans的創意變成盈利性的售賣，同埋都可以幫手釐清版權上問題。」而軒公更會豁免一年的歌迷會會費，以答謝歌迷。

張敬軒都有在網上分享被巨型波波打中頭的情況。（影片截圖）

另外，《The Next 20張敬軒巡迴演唱會．美國站》將於2023年7月1、3及8日舉行，軒公亦即將起飛，今次會提早抵達當地，以便調整好生理時鐘，養好把聲。鑑於疫情後全球都出現治安問題，故今次赴都會減少外出，更加不會帶同爸爸媽媽同行。「我剛剛才安頓好兩老來港居住，爸爸仲煩惱緊每朝去邊度飲早茶，佢餐茶真係緊要過我條命。阿媽有日同我講，因為嗰朝天氣差冇落街飲茶，阿爸全日都黑口黑面同天氣一樣差，所以唔好搞佢喇。」