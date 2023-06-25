蔡健雅9年後終圓紅館夢　露肩晚裝登場：等了好久好久

台灣金曲獎歌后蔡健雅（Tanya）出道多年首個紅館騷《Let’s Depart！給世界最悠長的吻演唱會》 今晚（25日）舉辦。Tanya 9年前因感冒忍痛取消演唱會，今次終於一圓紅館夢，她受訪形容「如等了一輩子」。今晚多位嘉賓到場觀賞演唱會，包括鄭中基（Ronald）、岑寧兒（Yoyo）等，鄧麗欣（Stephy）則與顧定軒（Zeno）齊齊現身。

鄭中基現身撐場。（梁碧玲 攝）

顧定軒、鄧麗欣均現身撐場。（梁碧玲 攝）

Tanya以一身露肩紫綠色漸變露肩晚裝登場，背後配有長及至腳踝的披肩，相當唯美。Tanya一連唱出《Bluebirds》、《失語者》及《Break Down》。

Tanya 9年後終圓紅館夢。（梁碧玲 攝）

Tanya唱完三首歌後，觀眾報以熱烈掌聲，暌違多年終回到紅館，Tanya揮動披肩笑道：「我終於飛到紅館啦！」她稱明天（26日）原是她9年前首次踏足紅館開騷的日子，突然因病取消，她形容似「天開了一個玩笑」，今次終能踏上紅館舞台，她感觸表示「等了好久好久。」

Tanya一身紫綠色露肩晚裝登場。（梁碧玲 攝）

Tanya表示，這9年間有了許多改變，她問有沒有粉絲結婚生子，惟只有寥寥數人舉手，有見及此Tanya笑言：「沒有結婚生小孩的嗎？其他都單身嗎？跟我一樣，沒事。」她稱這9年學識種花、養貓、烤甜點、針織、後空翻，觀眾聽到後空翻即拍手要求表演，Tanya幽默指：「放心，這些我今晚都不打算表演。」

Tanya一連唱出三首歌暖場。（梁碧玲 攝）

談到今次演唱會，Tanya稱特意只安排樂隊伴奏，「完全沒有Pogramme，希望大家感受到滿滿的愛。」相當有心。