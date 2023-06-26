蔡健雅Encore唱陳奕迅《明年今日》　稱好緊張：練了這首歌十年

台灣金曲歌后蔡健雅（Tanya）昨晚（25日）首度於紅館開騷。暌違9年終於圓紅館夢，期間經歷了三年全球大疫情，Tanya談到新專輯、新歌《全部的所有》及《原諒》的誕生，正是源於疫情被困在家中的領悟，她憶述被困在家中感到無助，質疑做音樂以及自己存在的價值，「踏出家門、呼吸都很害怕，那三年是顛覆人類、地球的階段。我不敢出家門，覺得無助、沒用，覺得做音樂有用嗎？沒有用吧！」

Tanya提到疫情三年曾懷疑自己的價值。（梁碧玲 攝）

但Tanya後來領略到，這三年是「給人類緩衝、修復自己的時候」，她說：「我找到和自己和解的方式，我再拿起結他，只要喜歡自己，就能有加倍的善良和愛，這是我三年的領悟。」之後Tanya唱出《原諒》、《讓浪漫作主》、《說到愛》及《Beautiful Love》，唱畢後舞台噴出彩帶，浪漫又唯美。期間Tanya不小心噎喉嚨，但Tanya即飲水休息數秒，再給粉絲補唱高音，絲毫沒有影響表現。

Tanya稱對紅館有熟悉感。（梁碧玲 攝）

最後來到Encore環節，Tanya驚喜唱出陳奕迅的《明年今日》（《十年》），後半段以廣東話演唱，唱畢後Tanya開玩笑指「練了這首歌十年」，又指唱這首歌很緊張，希望觀眾感受到她的愛。Tanya提到，很久沒來香港，曾經擔心沒有觀眾來看，也會對從未踏上過的舞台有陌生感，但今次首度踏足紅館舞台竟有熟悉感。Tanya再提到，這幾年學識與自己和解，也希望大家更愛自己，再去愛世界，最後唱出《我要給世界最悠長的濕吻》，最後Tanya在飄灑全場彩帶下離場。

Tanya驚喜演唱《明年今日）。（梁碧玲 攝）

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