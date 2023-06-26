搶耳博覽2023｜連開四場加推門票免費登記　37個本地及亞洲登場

由文藝復興基金會舉辦的《Ear Hub 搶耳博覽 2023》即將於下星期三至日6月28至7月2日舉行，為本地、亞洲以至全球音樂業界持份者牽線之外，也為香港樂迷帶來一連五天的精彩活動與音樂盛宴。

《Ear Hub 搶耳博覽 2023》即將於下星期三至日6月28至7月2日舉行。

搶耳博覽 2023 將雲集超過50名來自香港、英國、西班牙、中國大陸、日本、韓國、印尼、菲律賓等地方的國際業界代表作產業論壇及網絡交流，並帶來11支來自亞洲及26個本地音樂單位參與包括《搶耳展演 EAR UP SHOWCASE》及《ALL EARS WEEKEND》共計七場集合多元風格，涉足不同音樂領域的精彩表演。

一連四場的《EAR UP SHOWCASE 搶耳展演》集合18隊「搶耳音樂廠牌計劃 2023」的本地新晉音樂單位加上6組亞洲實力表演嘉賓，門票一推出已被秒速搶光，徇眾現要求加推少量門票免費供登記換領。而尾場集合六隊炙手可熱的亞洲新星的《ALL EARS ASIA》尚餘少量門票於KKTIX公開發售，樂迷搶票從速，別錯過這場引領潮流的音樂派對。

《ALL EARS ASIA》則將於7月2日舉行。

另外，重頭戲兼最終場的《ALL EARS ASIA》則將於7月2日為大家呈獻近來在亞洲人氣爆發的新音樂勢力，六隊炙手可熱的新星包括受新世代樂迷追捧的台灣另類R&B王子 鶴 The Crane 、俏皮又陽光的日本另類搖滾先鋒 Helsinki Lambda Club、被封「少女殺手」的泰國 funk-pop 樂隊 H 3 F 和泰國潛力股 disco-rock 三人組 KIKI、中國古城西安前衛 post-punk樂隊 FAZI 法茲，以及港產迷幻電音唱作女聲 CHANKA 陳嘉 等新銳音樂先鋒，將於7月2日（星期日）在西九文化區藝術公園自由空間大盒為樂迷帶來長達五小時的精彩演出，門票即日起於KKTIX公開發售。

《ALL EARS ASIA》

日期：7月2日（星期日）

時間：下午6時半

地點：西九文化區藝術公園自由空間大盒

票價：HK$ 580 | HK$ 580

演出單位：鶴 The Crane 、Helsinki Lambda Club、H 3 F、KIKI、FAZI 法茲、 CHANKA 陳嘉