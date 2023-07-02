金曲獎｜艾怡良睇錯人名不及莫文蔚丟架？歷年頒錯獎𤓓事逐件數

第34屆金曲獎頒獎典禮意外發生艾怡良唸錯得獎者的烏龍，事後深夜艾怡良開直播不斷道歉，影評部落客「無影無蹤」在粉專整理出歷年來三金頒獎典禮上出現頒錯獎的5大爭議處理。



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1984年金馬獎入圍名單中黃栢文以《公僕》提名金馬獎最佳男配角，但到了頒獎典禮前一周，主辦單位發現搞錯人了，入圍者應該是同片的演員太保（張嘉年），黃栢文因此入圍資格被取消。

2005年金曲獎這一屆的烏龍是讓許多人印象深刻，當時頒獎人莫文蔚宣布最佳國語男演唱人得主時，由發音的關係，讓王力宏誤以為自己得獎而上台，但實際得主是黃立行。

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2007年金鐘獎張國柱以《白色巨塔》獲得最佳戲劇節目男配角，但是頒完獎後，隔了幾天就被媒體揭露真正得獎者應為主演《鐵樹花開》的太保（張嘉年），出錯的原因竟是因兩人都姓張，工作人員遞上了錯誤的信封給頒獎人造成錯誤。最後新聞局召回評審開會後決定讓兩人並列最佳男配角。

2013年金鐘獎納豆在頒發「兒童少年節目獎」時，誤拆到「兒童少年節目主持人」的信封，提前揭曉了下一個獎項得主。納豆得知出事之後當場下跪致歉。

最後就是2023年金曲獎，艾怡良誤將評審團主席陳建騏的簽名看成得獎者，卻又分辨不出「騏」字（為草寫），所以最後讓入圍者陳建「瑋」上台領獎。陳建瑋上台致詞後，在主辦方提醒下，才趕緊補救，改宣布真正得主為嘟嘟、周已敦。

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