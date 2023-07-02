金曲獎賽果被質疑分豬肉　周杰倫一原因被安溥〈最好的時光〉揮底

第三十四屆金曲獎（1日）晚間在陳建騏領軍共九十二位評審，依循「概念完整、獨特性及不可取代性」的大原則之下，從入圍的一六九件作品進行最後一關殘酷決選．最後二十七項獎全部揭曉，陳建騏表示，本屆包括華語歌王、歌后、年度歌曲和年度專輯等，光複審就花十幾個小時，差不多到今天下午四點才結束，所有評審對於每個專輯的感性與理性都有充分分享，所以結果絕對問心無愧。



他稍早曾說：「入圍是一個逗號，得獎則是一個階段的句號，如果可以，我比較喜歡逗號，因為句號總會結束在某個階段。」所以對於「最佳華語男歌手」的結果，陳建騏表示是經過三輪才定江山，一開始是青峰、熊仔及HUSH先勝出，接著第二輪剩下青峰與HUSH，最後才是HUSH勝出。陳建騏更認為HUSH的聲音恰如其分，對於這張專輯的表現也是掏心掏肺，整體表達充分。

【相關圖輯】金曲獎｜艾怡良睇錯人名不及莫文蔚丟架？歷年頒錯獎𤓓事逐件數（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

相較歌王經過一番廝殺才突圍，歌后部分，A-Lin第一輪就以超過半數完勝，陳建騏表示，評審多認為她就是天生唱歌的人，歌手對於專輯的聲音與表達最為重要，但她幾乎完全領導整張專輯，也明確滿足整張專輯的所有想法。

「年度歌曲」的傳唱度也是評審決選的重點，但陳建騏表示雖然周杰倫「最偉大的作品」傳唱度很高，「但大家好像忽略另一個條件是時代意義與對當前處境描述與觀察，尤其在疫情過後，我們希望透過音樂獲得溫暖及如何自處 ，這點安溥（舊名：張懸）有幫大家及自己找到一些答案。」

【圖輯】安溥奪「年度歌曲」即熱情擁抱青峰及陳綺貞（點圖放大重溫金曲獎精彩時刻👇👇👇）

+ 3

至於得獎結果被質疑分豬肉，陳建騏也有話說：「我們投票沒有想到這件事， 每個作品都太好，很難說哪裡好，哪裡不好， 雖然大家都知道規則，但只有我知道結果，所以這個大家可以放心，在這個制度下是沒有辦法分豬肉的。」

至於艾怡良念錯得獎人，導致金曲尷尬歷史重演，陳建騏說：「我剛好在後台，她念錯名字當下我就發現，所以趕快跟工作人員說她念錯我的名字，因為得獎卡片上都需要我簽名，我覺得很難免，我相信她真的是看錯，何況我也沒有入圍該獎項。」

【相關圖輯】金曲獎｜紅地氈衣着勁養眼 劉柏辛睡裙大戰A.Lin金光女神look（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

延伸閱讀：

吳慷仁轉念了！遭誣指「亂搞」喊話爆料者：勇敢站出來

夏靖庭、黃冠智苦練廚藝 疫情狂練紅蘿蔔雕花

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】