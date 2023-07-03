中年好聲音2｜愉園教練涉打假波私下熱愛鋼管舞 三級片導演成大熱

《中年好聲音2》第三輪海選昨日（2日）於電視城舉行，由曾志偉、肥媽、張佳添、伍仲衡、周國豐、韋綺姍等擔任評審，除了素人及前歌手之外，亦吸引了不同界別的人士前來參加，包括演員、導演、前港隊游泳運動員等。



《中年好聲音2》第三輪海選昨日（2日）於電視城舉行。（直播畫面）

1. 林青峰

星級排舞師林青峰驚喜亮相，出場時更表示曾為肥媽排舞，肥媽見到對方時都直言記得對方。林青峰曾在TVB曾教授郭富城，更為林憶蓮編排舞蹈，是香港不少跳舞老師的啟蒙老師。今次林青峰特別挑選了林憶蓮的《傾斜》參加海選，雖然唱功未算好穩定，但仍獲得評判的讚賞。

星級排舞師林青峰。（直播畫面）

林青峰曾在TVB曾教授郭富城，更為林憶蓮編排舞蹈。（直播畫面）

2. 蘇煒喬

現年34歲的蘇煒喬曾於2016年簽約成為星娛樂旗下歌手，除了推出過歌曲，更是太極樂隊主音雷有輝的徒弟。轉過不少唱片公司後，蘇煒喬表示自己的音樂路荊棘滿途，而自己只想在舞台上唱歌給大家聽。雖然今次參加海選前數天氣管嚴重發炎導致表現失凖，但伍仲衡都讚蘇煒喬唱得好，更希望下次能聽蘇煒喬在最佳狀態獻唱。

蘇煒喬曾於2016年簽約成為星娛樂旗下歌手，除了推出過歌曲，更是太極樂隊主音雷有輝的徒弟。（直播畫面）

蘇煒喬去年曾奪得新城勁爆飛躍進步大獎。（IG圖片）

3. 郭柏榮

郭栢榮Barry在演唱《我恨我痴心》時台風十足，不是拋咪及望鏡頭，其標準又流利的廣東話驚艷一眾評審，而肥媽及韋綺姍亦睇到非常開心。翻查資料，原來Barry是前無綫電視旗下藝員，更參與過不少劇集拍攝，包括《飛虎II》、《鬼同你OT》、《梟雄》、《福爾摩師奶》等。

其標準又流利的廣東話驚艷一眾評審。（直播畫面）

非常有台風！（直播畫面）

肥媽及韋綺姍亦睇到非常開心。（直播畫面）

另外，郭栢榮曾於2015年被指以「瑞士抗衰老專家」Barry Keith James 的身份參與一個國際整容集團，誘騙世界各地官員的妻子、富有女士和女強人參加4萬元的5日4夜「奢華香港 逆時之旅」，過程中會有猛男陪伴遊船河拍寫真，並會接受肉毒桿菌針抗衰老療程。不過經過調查後，郭栢榮澄清有關不實報道及提到會將事件交給律師處理，而無綫電視亦透過《東張西望》發表聲明，指出報道意圖把無綫電視扯入該宗涉嫌騙局的事件當中。

Barry曾登上央視節目與莫華倫合唱。（IG圖片）

4. 趙覺超

聲稱自己為演員的趙覺超表示自己是香港演藝學院戲劇課程的畢業生，至於為何參加《中年好聲音》，趙覺超指過去兩個月非常迷失，更曾經想過要放棄自己，幸好撞正節目舉行選拔，在備戰過程重拾自我。

趙覺超透露自己是香港演藝學院戲劇課程的畢業生。（直播畫面）

同時為愉園足球隊主教練的趙覺超，今年5月廉政公署拘捕23人涉嫌及打假球，當中包括趙覺超，以及雷文迪、霍斌仁等球員，事件震驚香港球圈。另外，翻看趙覺超的Instagram，發現他熱愛條鋼管舞，亦是明星足球隊的隊員。

趙覺超熱愛條鋼管舞。（IG圖片）

IG經常上載爆肌照。（IG圖片）

趙覺超幕前演出豐富，不時在社交平台分享演藝生活，最近一次是客串劇集《廉政狙擊》，他於劇中扮演執法人員。處境劇《愛回家》及《宮心計2深宮計》等都有他的身影出現，他同時有為無綫擔任足球評述員，除此之外，他亦有拍攝廣告。趙覺超經常在社交平台發文分享演員的生活，但甚少發文分享於愉園當主教練的生活。

5. 顏米羔

電影導演、攝影師顏米羔挑選了《你是我的眼》，獲一眾評審大讚唱功穩定兼有穿透力，成為大熱人選。唱完之後，伍仲衡即問：「我係咪識你？」原來顏米羔曾與側田去伍仲衡錄音室jam歌。另外，顏米羔曾執導三級片《私人會所》。