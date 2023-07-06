李玟Coco去世｜華納唱片發文悼念：將東方音樂文化之美帶到全球

李玟（Coco）昨晚（5日）驚傳死訊，終年48歲。其胞姊李思林在社交平台證實消息，指李玟於7月2日在位於港島的寓所輕生，搶救後一直處於昏迷狀態，延至昨日中午離世，華納音樂香港在Instagram發文悼念這位一代歌后。

【即學2分鐘靜觀呼吸放鬆法】踢走沮喪、憤怒、焦慮

李玟於2023年7月5日與世長辭。(ig圖片)

華納音樂香港在帖文中表示：「致所有愛護 CoCo 李玟 的朋友們：所有人此時都懷著無比悲痛的心情，得知我們的微笑天使 CoCo李玟 7月5日因為抑鬱症離開了大家。李玟自1994年出道以來一直享有輝煌的音樂生涯，她是華人的驕傲，她的履歷一直被所有人深深記著。CoCo 不僅將東方音樂和文化之美帶到全球觀眾的視線中，並且用歌聲、舞蹈以及正能量讓大家感受到她希望帶給大家的力量。雖然CoCo離開了，但希望她的愛和光芒永遠照耀著我們每一個人。」

華納唱片發文悼念Coco。（IG圖片）

Coco將東方音樂和文化之美帶到全球。（微博圖片）

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