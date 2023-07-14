容祖兒演唱會｜爆阿Sa最緊張感情有冇著落　瘋狂介紹異性予好姊妹

天后容祖兒一連34場演唱會《ANOTHER SIDE….JOEY•MY SECRET•LIVE》昨晚（13日）在演藝學院舉行展開，首晚為歌迷場。入場歌迷都非常投入，並按照Secret Life的dress code，花盡心思扮雞、扮外星人、王子、金黃爆炸頭，場面歡樂搞笑。而祖兒死黨蔡卓妍、師妹Gin Lee、好友林海峰等都有到場捧場。

天后容祖兒一連34場演唱會《ANOTHER SIDE….JOEY•MY SECRET•LIVE》昨晚（13日）在演藝學院舉行展開。

歌迷花盡心思裝扮入場。

相隔六年再於演藝學院舉行SECRET•LIVE，今次無論製作或歌曲編排，都重本打造，每個部分都讓觀眾目不暇給、嘆為觀止。整晚氣氛既歡樂又感動，歌迷更不時與祖兒大合唱及一齊跳舞，令演藝學院變了一個熱鬧大party room ，完騷後歌迷不停叫Encore近15分鐘才肯離場。

今次無論製作或歌曲編排，都重本打造。

個舞台好靚啊！

是次整個演唱會分為7部分，第一部分帶大家穿梭時空，更大家分享小時侯的小秘密，接著再帶大家返回校園，跟著祖兒上學堂，聽祖兒談到小時侯及讀書的故事，笑中有淚溫馨動人。第三部份則空間大轉移，10人大樂隊出場，與祖兒一同勁歌熱舞，分享她的平日於錄音室的最私密空間，第4至6部分就進入祖兒的內心世界，跟觀眾分享不少好歌之餘，也分享了這幾年間，為工作不得不離港獨自生活的心聲。而演唱會最後部分就是點唱環節，祖兒現場抽出歌迷一早寫下希望點唱的歌曲，而歌迷亦為她準備了一個幾層的生日蛋糕，補祝她之前6月生日，更全場大合照。

祖兒同全場歌迷大合照。

四年未踏上過香港舞台的祖兒跟觀眾打招呼時搞笑道：「熟口熟面，又係呢個地方，又係呢啲人，大家覺得我有冇變呀？」歌迷大叫：「有呀，變靚咗！」到談及內心世界的部分，祖兒坦言自己是一個歌手之外，another side就係一個中女：「有事業，生活無憂，但重係一個人吊吊揈。」

容祖兒自嘲另一身份是中女。

祖兒爆阿Sa最緊張她感情有冇著落。

祖兒反問觀眾，是否擔心她？然後笑道最緊張她的感情生活有沒有著落的人，應該是好朋友蔡卓妍：「我同蔡卓姸感情不用介紹啦，今晚佢都有來，佢有段時間真係好瘋狂，佢應該係全世界最希望我得到幸福嘅人。最瘋狂的日子，佢見到所有男人，都會落個啱唔啱容祖兒嘅filter，仲同我講，你咁可愛又咁搞笑，我係男人我溝你啦！對阿Sa嗰份真心、認真、熱誠，我唔想辜負佢，所以有一次佢介紹咗一位異性俾我識，咁我地就禮貌上交換個電話之後各有各忙。我同對方只係斷斷續續text好一段日子，都係個啲：加油，how are you，i am fine之類啦，我個人好慢熱，都為禮貌，為阿Sa一番心意。」

祖兒與阿Sa感情非常好。

祖兒搞笑續說：「對方見我回多一兩次，就開始send自拍照俾我，報告自己生活狀況呀我當時都驚一驚，但為咗尊重阿Sa，我唔識回答，都留左個Emoji..... 點知佢竟然再努力，留言 : I miss you baby！個一刻我真係嚇死，baby後仲唔停喎！重仲話不如我哋一齊試吓發展！你又唔了解我.....但對方不知何來的自信，竟然再同我講：我已經睇晒你啲演唱會！好了解知我係咩人......各位觀眾！睇完晒我演唱會DVD想同我拍拖？咁你哋由細睇到我大，我咪要同晒你哋....哈哈.......」語畢令全場觀眾起哄拍掌大笑大叫。而完騷後，祖兒話：「收到好多朋友恭喜我個騷咁成功，個個都大讚好睇，兼人人最後都係個句：I MISS YOU BABY，笑死！」