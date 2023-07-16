AB6IX澳門演唱會｜落力唱跳兩小時回報粉絲　朴佑鎭High爆濕身

韓國男團AB6IX昨日（15日）完成澳門演唱會《2023 AB6IX WORLD TOUR - THE FUTURE IN MACAU》，這是組合的首個澳門騷，吸引不少粉絲到場支持，四位成員也落力唱足兩小時回饋大家4年來的等待。



AB6IX昨晚完成首場澳門演唱會。（陳順禎攝）

AB6IX以《Resonance》、《SAVIOR》和《ABSOLUTE》為演唱會揭開序幕，他們隨後向久別多年的粉絲問好，表達對港澳粉絲的想念。澳門演唱會是AB6IX世界巡演的第二站，見到現場氣氛熱鬧，成員大讚是個很好的開始。四人亦預先學中文與粉絲交流，包括「好想你們」、「好高興見到你們」和「是不是等很久了」，相當用心。期間有男粉絲用韓文在台下大叫「很可愛」，成功吸引到AB6IX的注意，場面搞笑！

4位成員又唱又跳兩小時！（陳順禎攝）

金東賢大讚澳門粉絲熱情，令現場氣氛非常好。（陳順禎攝）

AB6IX其後亦有唱出《BLOOM》、《Sugarcoat》、《THE ANSWER》和《LOSER》等大熱歌曲，粉絲邊高舉手燈應援，他們笑言連串唱出多首歌曲很累。演出期間，李大輝突然要求展示朴佑鎭性感一面，台下粉絲隨即起哄提議他脫衣服。可是朴佑鎭笑言全場觀眾突然用手機對着自己十分恐怖，這次僅害羞地展示了「性感的美臀」。

田雄手持粉絲準備的手幅感動不已。（陳順禎攝）

結尾部分四位成員再次感謝粉絲的支持，表示首次來到澳門，不希望浪費大家的時間和金錢，所以盡力做好演出。田雄講到：「知道大家等了我們很久，借這次機會，我們會更經常來到澳門，希望大家能繼續支持我們。」承諾粉絲之後再見。最後朴佑鎭在Encore環節更突然在台上淋水，並灑水到粉絲身上，演唱會在熱鬧氣氛下完結。

朴佑鎭最後興奮到玩水。（陳順禎攝）

李大輝承諾會再到訪澳門或香港。（陳順禎攝）

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