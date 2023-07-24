容祖兒演唱會｜再宣布7月25至27日場次將改期　附詳細補場詳情

容祖兒於日前（21日）因身體感不適而取消演唱會《ANOTHER SIDE ...... JOEY · MY SECRET · LIVE》7月22及23日，今日主辦方發通告表示，祖兒現已於康復階段，惟主辦方希望藝人多加休息直至完全康復，能給予觀眾最佳的表演質素，決定取消年 7 月25-27日（共3場）場次（“受影響場次”），主辦方亦與場地落實重訂的檔期，決定分別延期受影響場次至 2023 年 8 月24 日、2023 年 8 月 25 日及 2023 年 8 月 26 日期間舉辦，具體安排如下。

容祖兒現已於康復階段。

已購票的觀眾現可選擇:

(A) 於 2023 年 8 月 24 日、2023 年 8 月 25 日及 2023 年 8 月 26 日期間，於下述列表指定受影響場次所對應補場場次當日，持原門票按原座位觀看對應補場場次演唱會; 或

(B) 如未能於指定受影響場次所補場場次前往觀看演唱會之觀眾，可於 2023 年 7 月 25 日起至 2023 年 7 月 29 日期間，帶同演唱會門票正本(連同票根)前往演唱會辦事處申請退票退款手續。

今次無論製作或歌曲編排，都重本打造。

另外，持有 2023 年 7 月 25 日、2023 年 7 月 26 日及 2023 年 7 月 27 日(共 3 場)取消演唱會場次門票的觀眾，可憑已取消場次之演唱會完整門票正本(連同票根)於以下時段指定場次在香港演藝學院觀看對應的補場演唱會：

2023 年 7 月 25 日（星期二）指定補場為2023 年 8 月 24 日（星期四）

2023 年 7 月 26 日（星期三）指定補場為2023 年 8 月 25 日（星期五）

2023 年 7 月 27 日（星期四）指定補場為2023 年 8 月 26 日（星期六）

容祖兒現已於康復階段。

退票退款（申請日期: 由 2023 年 7 月 25 日起至 2023 年 7 月 29 日止）詳情如下：

1. 主辦方只接受持票人士帶同完整門票正本(連同票根)親身到演唱會辦事處（地址為灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 22 樓）於每日下午 3 時至 8 時申請退款。主辦方將會於現場辦理退款手續。如門票上的資料曾被塗改、刪除或門票遭損毀、污損或殘缺不全或被驗出是假票，則有關退票退款恕不受理。主辦方對是否作出退票退款有最終之決定權利。

2. 如經快達票網購票但仍未領取門票的觀眾，可不遲於 2023年 7月 29日或之前於「快達票特約銷售點」以購票時使用的信用卡領取已訂購的門票 (註:取票前請留意相關場地開放詳情 - https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=NEWS， 任何購票確認電郵或短訊均不被接納)。此期限僅限申請退票退款人士，選擇觀看補場演唱會的觀眾請留意以上（補場場次安排詳情）項的安排詳情。

3. 除另有說明外，主辦方對觀眾因購買演唱會門票所涉及之一切手續費、行政費及郵寄費等均不作任何補償。

4. 主辦方不會提供任何演唱會門票報失補償安排，如購票人未能提供完整演唱會門票(連同票根)，將不獲得任何退款之權利。