泳兒經理人冷待內地粉絲致集體脫粉　網民：火不起來是有道理的！

歌手泳兒出道至今17年，近年才一改形象及曲風開始備受網民關注，更於今年1月在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》首奪女歌手獎。不過日前卻爆出內地粉絲集體脫粉事件，有指泳兒經理人對粉絲態度高高在上兼愛理不理，令內地粉絲團團長決定卸任及解散粉絲團。

泳兒內地粉絲集體脫粉。（微博圖片）

日前（27日）泳兒內地粉絲團管理組全體成員在官方微博發聲明，表示：「由於各方原因以及在某些決定上無法與泳兒及其團隊達成共識，我們深感彼此觀念不合，難以繼續進行溝通對接。經過現任粉絲團管理組全體成員商議後決定，現任管理組將全部卸任，解散現有粉絲團，粉絲團賬號將從今日起停止運營，官方微博群及超話相關管理人員將在與團隊商討出合適時間後進行卸任。」更將頭像轉換成黑色，而現時粉絲團只剩1806人追蹤。

泳兒內地粉絲團管理組全體成員在官方微博發聲明暫停營運官方微博。（微博圖片）

團長Stella在微博寫上千字文吐苦水，表示自己已經喜歡泳兒很多年，自己一直都陪伴著泳兒經歷高山低谷，並付出百分之二百的努力和心血。而粉絲團中的文案、設計、應援物品、拍攝照片，甚至現場安排及購買團票，幾乎都是自己一手包辦。但沒想到泳兒內地巡演來到第五站安排仍錯漏百出，包括突然沒有門票及被接待人員冷待及忽視，Stella亦無法忍受。

點擊下圖看Stella的千字文：

有另一鐵粉透露泳兒經理人面對內地粉絲愛理不理，態度趾高氣昂，後援會多次溝通都愛答不理，有任何活動都臨時通知，令不少粉絲感難受。在處理門票事宜時錯漏百出後，竟然要粉絲把門票交還。事件爆出後，引起網民討論，有其他粉絲表示很感激團長Stella的付出，大家能夠認識已經很有緣分，不過有網民指泳兒「難怪火不起來是有道理的」。