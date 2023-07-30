鄭中基澳門演唱會落重本製作　《闔家辣》阿仔呂爵安過大海撐場

《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》，昨晚（29/7）在澳門作首站啟動，鄭中基（Ronald）今次唔收歌籌，落重本製作回饋樂迷。今次亦是「機動娛樂」第一次做主辦，也是第一次擔任演唱會監製的Ronald說：「終於自己做監製，太多嘢想做，好多謝fans支持咗我咁多年，所以我今次將歌籌都放埋落製作，一定回饋大家！」



鄭中基今次自己做埋監製，坦言太多嘢想做。（大會提供）

演唱會以〈搬屋〉、〈想愛你〉、〈你的眼睛背叛我的心〉和〈絕口不提我愛你〉開場，瞬間令歌迷聽得陶醉，但一向都會帶驚喜俾觀眾的Ronald 又點止唱歌，他說：「今次想有啲新野，諗起爺爺喺兩個小朋友細個時送左Ukulele 培育佢地音樂，我同佢地一齊唱既就係〈Some where over the rainbow〉，所以揀嚟送俾大家！」

Ronald首次公開演唱《我要做Model》主題曲〈Beautiful People〉。（大會提供）

接住Ronald更首度演唱新歌〈答案〉，引來全場歡呼聲不絕！再一連串唱出〈許願樹〉、〈八爪魚〉、〈救救我〉、〈不好笑〉和〈我代你哭〉，聽到歌迷們都如癡如醉。當唱到〈無賴〉的時候，引起全場超過6千人大合唱；驚喜更一浪接一浪，Ronald首次公開演唱《我要做Model》主題曲〈Beautiful People〉 ，更以色彩繽紛的造型，讓大家回憶湧現，Ronald說：「這是黃偉文唯一寫俾我嘅歌，希望去到倫敦站可以在台上唱俾佢聽！」

Ronald大部分時間都自彈自唱，落力演出。（大會提供）

Edan（呂爵安）去到澳門支持「老竇」。（大會提供）

完騷再到後台合照。（大會提供）

是晚前來支持Ronald的除了蝦頭、Edan（呂爵安）之外，還有「機動兵工廠」6位學員周芷慧、陳昭煊、李煥林、何求、陸維德、林美圻；除此之外，Ronald在演唱會間也不忘推介，叫大家訂閱Channel及成為「自機友」，引來觀眾以「Wee」來回應已是「自機友」！最後Ronald向歌迷表露心聲：「今次搞呢個演唱會經歷咗好多嘢，一言難盡，總之一句嘢講晒：我哋做到啦！」唱出最後一首歌前，他笑言：「今次演唱會係帶出要積極面對人生，要開開心心唔『賣慘』！我係〈My Only One〉！」在全場歡笑聲之下作結，為澳門站首場每位觀眾注滿正能量！

（大會提供）