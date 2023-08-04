新晉電子音樂王DJ Sidtrus音樂節炒熱全場 ：香港唔應該咁悶！

新晉電子音樂王DJ Sidturs，日前現身愉景灣為香港首個大型沙灘音樂節《TheNextWave》演出，讓現場逾千名觀眾帶來最爆炸的表演！現場氣氛高漲，樂迷隨着DJ Sidtrus標誌性的未來感音樂搖動身體，浸醉於夏日音樂派對之中，他說：「今次真係好好玩、好興奮！香港終於有咁大型嘅沙灘音樂節啦！我喺個台玩咗45分鐘，見到大家陪我又扭又跳足45分鐘，真係好HIGH！」

「我知道EDM（電子音樂）喺香港未算係流行嘅曲風，不過已經愈嚟愈多人玩呢種音樂，大家比較熟悉嘅有King@C AllStar，其實香港有好多人玩緊，網上好多平台都有EDM嘅出現。作為音樂人嘅我梗係好開心，今次玩完呢個沙灘音樂節，觀眾嘅反應話我知，香港唔應該咁悶，令我更加想推動香港嘅EDM發展！」

身兼音樂製作人的電子音樂王DJ Sidtrus，除了在不同地方打碟，亦不停創作自己的EDM音樂，早前推出的新歌《take me home》於Web3平台上架10小時即大賣300萬銷售額的NFT。他說：「呢個數字完全係我意料之外，係一個好瘋狂嘅經歷，我喺自己間房開始造歌到而家，真係好似發夢一樣。好多謝大家同我一齊擁有呢啲音樂，亦畀咗好多信心我繼續造歌，EDM又好、Web3又好，其實已經有一班人玩緊，但係作為音樂人，當然想將呢啲元素帶入主流，外國已經好多人做緊，我相信香港都可以有咁嘅空間，畀唔同音樂元素企喺主流裏面。」

DJ Sidtrus日前帶同素人歌手阿Joh於台上演出，他大讚對方唱功了得：「佢唱過葉蒨文、梁漢文演唱會，雖然係素人，但係喺演出方面好成熟，《take me home》嘅成功佢都有份！」Joh感謝DJ Sidtrus的引薦，首次為大型戶外音樂會演出的他說：「真係好正、好好玩！香港好少有呢啲機會喺沙灘表演，係一個歷史性時刻，呢次仲請咗好多台灣、香港藝人唱，我喺台上望住大家，陽光好好、氣氛好好，超正！」他們期待香港有更多戶外音樂節，讓不同的音樂人互相交流，亦可以推廣不同的音樂類型。

除了阿Joh，DJ Sidtrus感恩音樂平台Supernova的支持：「機緣巧合下認識到Supernova嘅創辦人Sherman，係佢畀機會我喺香港唔同地方打碟、創作更多EDM嘅音樂。正給我剛才講，EDM喺香港未係好流行，而Supernova就可以畀大家了解更多關於EDM嘅嘢，希望將來有更多唔同嘅平台，繼續宣揚EDM！」