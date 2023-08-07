溫拿演唱會｜陳友首見三歲孫女讚可愛　鍾鎮濤二女得譚詠麟過兩招

《溫拿情不變說再見演唱會》頭場在今晚（06/8）於紅館舉行，溫拿五虎，譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、陳友及葉智強在台上由頭唱到落尾，唱足34首金曲近3個小時，絕無冷場，而且現場觀眾都看得十分滿足，今次演唱會可說是非常成功又圓滿。《溫拿情不變說再見演唱會》有相當多感人位，譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、陳友及葉智強 5位在台上亦盡訴心中情，講了不少對這50年來夾band的感想，特別是一向少言的葉智強也說了不少感想，會後訪問時其他4位溫拿成員也笑言今天是他「講得最多嘢」的一天。



《溫拿情不變說再見演唱會》頭場。（梁碧玲 攝）

溫拿五虎，譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、陳友及葉智強在演唱會後接受《香港01》訪問，譚詠麟透露，他對成員說過：「今日係Farewell Party，千祈唔好有離別嗰種傷感。我哋係離而不休，別而不傷。」所以眾人也成功忍住淚水，反而是開心地與觀眾玩一晚。

《溫拿情不變說再見演唱會》頭場。（梁碧玲 攝）

陳友今晚帶同了兒子和孫仔孫女上台，原來今天是他第一次見到孫女。他說：「佢3歲，因為佢係疫情（之下）出世，今次係第一次見，一路都諗住見，所以好開心，（因為）佢好得意，哈哈。」會考慮培養他們做歌手？陳友回答：「有冇咁早呀？！我淨係嗌佢唱啱拍子都嗌咗十幾日。」不過陳友就大讚孫女面對觀眾都不害羞，十分難得。

有好歌又有氣氛。（梁碧玲 攝）

陳友一家人，孫仔孫女勁可愛。（梁碧玲攝）

彭健新Solo。（梁碧玲 攝）

溫拿五虎做返經典pose。（梁碧玲 攝）

葉智強好型！（梁碧玲 攝）

《溫拿情不變說再見演唱會》頭場在今晚（06/8）於紅館舉行，溫拿五虎，譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、陳友及葉智強在台上由頭唱到落尾，唱足34首金曲近3個小時，絕無冷場。（梁碧玲 攝）

鍾鎮濤（B哥）的，19歲的二女鍾懿也有演出，B哥就坦言：「非常滿意！最緊要觀眾滿意，女大十八變，同佢細個真係好大分別，觀眾聽聽吓都當佢歌手咁。」會不會乘機入行做歌手？他回答：「佢好鍾意唱歌，但係入行都仲未知。」他又表示，在演唱會上表演，也是鍾懿19歲生日禮物。問道，是不是已將畢生功力傳授了給女兒？B哥就十分自豪地回答：「你覺得好就得啦！」B哥又續指，Uncle Alan原來也有過幾招給鍾懿。他說：「慳返佢十幾年時間（摸索）。」

鍾㦤（Blythe）唔止靚女，唱歌仲勁好聽！（梁碧玲攝）

鍾㦤（Blythe）唔止靚女，唱歌仲勁好聽！（梁碧玲攝）

鍾㦤（Blythe）唔止靚女，唱歌仲勁好聽！（梁碧玲攝）

鍾㦤（Blythe）唔止靚女，唱歌仲勁好聽！（梁碧玲攝）

譚詠麟說：「我就係話佢每一次呼吸啲位一定要足！淨係咁佢啲進步已經好犀利。」他們也表示，《溫拿情不變說再見演唱會》將會有巡迴演唱會，譚詠麟說：「下一站應該係澳門，之後馬來西亞，星加坡，大灣區。」會不會在澳洲舉行，因為葉智強住在澳洲。葉智強就說：「慳返啲機票囉。搭巴士一樣，幾個鐘就到。」

《溫拿情不變說再見演唱會》好好睇。（梁碧玲 攝）

《溫拿情不變說再見演唱會》有不少感動位。（梁碧玲 攝）