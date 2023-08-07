蔡琴澳門演唱會｜落淚表示唱一場少一場　透露出年開紅館個唱

蔡琴日前（5/8）在澳門威尼斯人金光綜藝館舉行《蔡琴2023“好新琴”演唱會》，帶來多首全新改編的經典歌曲，令現場氣氛持續高漲，配合上百老匯式的舞台效果及燈光，讓全場觀衆享受了一場極佳的視聽盛宴。



蔡琴舉行《蔡琴2023“好新琴”演唱會》。

今次是蔡琴時隔4年再在澳門開唱，一開場她以一身金色閃片禮服隆重登場，帶著全新歌單、舞台、製作的滿滿誠意，接連為觀眾帶來全新版本的《等著你回來》和《南屏晚鐘》。唱罷後她便與久未見面的澳門觀眾打起招呼，直呼「好久不見」，更分享了五年前在北京初次參加音樂節的經歷，她說：「當時現場的觀眾都很年輕，我都擔心他們不認識我，沒想到最後全場年輕人和我一直合唱到晚。所以今天我把這個新的節目給你們帶來，祝福澳門觀眾今年都可以有好心情。」

蔡琴相隔四年再在澳門開演唱會。

蔡琴表示曾無法決定本次演唱會的歌單，因爲團隊的意見都不一，討論不出結果，最後笑說還是得靠團隊中年紀最大的自己決定，「無法討好所有人，所以唱自己想唱的歌就對了。」所以她在電影主題段落上選唱了《人生就是戲》、《海上花》、《最後一夜》等在内的多首電影主題曲和插曲，其中演唱《情人的眼淚》前，蔡琴更借電影和人生給現場觀衆帶來鼓勵，她表示：「電影中的角色有喜有悲，都是劇本的功勞。但我們在真實生活中經歷的一切，都是靠自己挺過來的，所以看戲的你們才是真正的勇者，給你們自己一些掌聲吧。」另外她還感謝了電影《金大班的最後一夜》，讓她有機會可以演唱主題曲，再創事業高峰。

蔡琴唱出多首電影歌曲。

值得一提的是，這次大多數曲目都經過樂隊進行重新編曲外，演唱會的轉場音樂都選用了一些知名民歌，蔡琴表示之前在東南亞以及美加地區巡演觀衆都不太認識，但來到澳門就特意考驗了一下現場觀衆，即興地帶領了大家一起大合唱《蘭花草》，結果現場效果非常好，令她大讚澳門觀眾唱得好。

蔡琴今次的演唱曲目全部經過重新編曲。

對於這次澳門演唱會，蔡琴表示之前因爲疫情一直沒有舉行，她甚至一度覺得要不要取消，但最後還是因爲主辦方寰亞娛樂和樂騰演藝的堅持才促成了本場演出。她更提前預告明年將去香港的紅館開唱，特意獻唱了一段粵語版的《你的眼神》，博得現場一片歡呼。她因而想起自己曾在香港紅館舞台上説過的一句話，「什麽叫唱現場，那就是我蔡琴唱一場就少一場。」一直以來，她都把每一場演唱會當作是最後一場，每次演出都完全沒有保留，全情投入。

蔡琴曾想過取消演唱會。

在演唱會尾聲，蔡琴也因爲一時感觸而不禁哽咽謂：「我已經演唱了44年，曾經風光過，也有過低谷，但一直不變的是你們，總是和我在一起，謝謝你們！」隨後她就帶著這份感動爲大家演唱了《掌聲響起》並離場，但全場觀眾還不願離去，最後在觀眾熱烈的ENCORE聲中，蔡琴重新回到台上演唱了她的經典曲目《恰似你的溫柔》，並邀請全場大合唱，觀衆更開啓了手機燈營造起一片燈海，令她非常感動，多次表達對觀衆的謝意，為全場演唱會畫上了一個圓滿的句號。