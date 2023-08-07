容祖兒演唱會｜7月28-30日補場日期落實　於8月14、21及27日補場

容祖兒（Joey）早前因為身體不適而取消演唱會《ANOTHER SIDE ...... JOEY · MY SECRET · LIVE》的場次，主辦方與Joey經過多番商議後，補場的場次亦已經落實。Joey今日（7日）在社交平台發文表示之前身體不適有很多憂慮：「Secret live 重啟一個星期後，接收到無限愛和包容，使我慢慢放下擔憂，病況也因為doctor stage 的治療穩步上揚。不舒服的時候，我曾經有很多憂慮，但這些憂慮不但沒有對我的病情有幫助，更讓我舉步艱難，但當我決定了重新站上我最愛的舞台，我真的感覺到來自整個宇宙的光和力量為我開路陪著我向前行，叫我無所畏懼。」之後Joey又叫大家放心，並指自己會愈來愈好。

容祖兒（Joey）早前因為身體不適而取消演唱會的場次。(ig@yungchoyee)

經主辦方與容祖兒小姐在過去一個星期的多番商議，加上祖兒又再在舞臺上與支持及愛載她的歌迷近距離接觸，正如祖兒說舞臺就是她的 Doctor stage歌迷加上舞臺給予她極大的力量，狀態一日比一日理想，亦因應場地日期上的限制，主辦方與祖兒均不希望餘下三場的觀眾要等一個較長的時間才可再度相聚，所以我們決定在 8 月內完成餘下的補場。

容祖兒現已於康復階段。

就重訂早前取消的《Joey Yung Concert 2023 ANOTHER SIDE ......JOEY ·MY SECRET · LIVE 》 2023年7月28日、2023年7月29日及2023年7月30日共3場場次受影響場次已落實補場日期，主辦方將於2023年8月14日、21日及27日期間為受影響場次作出補場，具體安排如下：

補場的場次如圖。

1. 如經 HKTICKETING ( 快達票 ) 售票網( "快達票 ") 購票但仍未領取門票的觀眾，必須於觀看受影響場次對應的補場演唱會前於「快達票特約銷售點」以購票時使用的信用卡領取已訂購的門票 ( 註：取票前請留意相關場地開放詳情-https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=NEWS，任何購票確認電郵或短訊均不被接納。)

2. 請注意，主辦方不會提供任何演唱會門票報失補償安排，如觀眾未能提供完整演唱會門票正本（連同票根），將不獲得接納入場觀看對應場次的補場演唱會。

3. 如觀眾未能按上述受影響場次指定補場日期前往觀看指定補場場次演唱會，主辦方將不會安排作出退款。

4. 如未能觀看上述指定補場場次演唱會的觀眾，請按主辦方於2023年7月27日發出的通告指引於2023年8月17日或之前完成退票退款手續（惟未能於2023年8月14 日觀看補場場次之觀眾，需於不遲於2023年8月13日向主辦方申請退票退款）。