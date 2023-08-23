張天賦舉辦首個澳門演唱會同全場粉絲渡中秋　開售30分鐘即賣晒

人氣歌手張天賦（MC）將於今年9月30日，首次在澳門舉辦演唱會《This is MC LIVE IN MACAU》，以歌聲與粉絲在威尼斯人金光綜藝館歡渡中秋。而今日（22日）於BOOKYAY優先預售門票，開賣30分鐘火速售罄，MC說：「好開心一起身有好消息，買唔到飛嘅就要留意，8月25日（星期五）起可透過金光票務售票處買飛。」

MC張天賦將於今年9月30日，首次在澳門舉辦演唱會《This is MC LIVE IN MACAU》。

MC自2020年出道以來，以獨特深情唱腔奠定其抒情歌手路線，2021年推出的第二張個人作品《反對無效》，MV公開僅十天即突破一百萬次觀看次數，不但獲得樂迷廣泛好評，更讓MC正式走進大眾視野。其後推出的多首傳唱度極高的抒情情歌，包括現象級大熱作品《記憶棉》、《時候不早》、《老派約會之必要》、《抽》等，分別以不同風格及主題詮釋多個令人揪心動容的愛情故事，歌詞旋律絲絲入扣，引起一眾樂迷強烈共鳴，甫推出即登上各音樂平台串流榜單冠軍位置，同時也令MC晉身當今香港樂壇新一代情歌王子之位。

MC自2020年出道，以獨特深情唱腔奠定其抒情歌手路線 。

2022年，MC獲得《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「叱咤樂壇男歌手銅獎」殊榮，並於今年榮獲《廣播九十五周年十大中文金曲》「最優秀流行男歌手大獎」及「全球華人至尊金曲獎」，可見其精湛唱功備受大眾認同。而除了標誌性抒情慢歌外，MC亦勇於挑戰自我實力，於今年推出的首張個人大碟《This is MC》中以破格作品《Overkill》首次挑戰跳唱，更於一月舉行一連三場《This is MC》紅館演唱會，展現非凡舞台魅力。

2022年，MC在各大頒獎典禮獲得不少獎項。

今次澳門個唱《This is MC LIVE IN MACAU》海報，沿用香港演唱會海報主題，以電影《教父》打造暗黑風格主視覺，展現MC深情形象思維以外的帥氣型格面貌，他透露是次個唱將現場演繹多首人氣作品，更特別為澳門歌迷準備驚喜，舞台設計將更近歌迷，以帶領一眾「賦二代」踏進由MC建構的音樂宇宙，感受以MC為名的音樂天賦！

今次澳門個唱《This is MC LIVE IN MACAU》海報。

MC張天賦的首次澳門個人演唱會《This is MC LIVE IN MACAU》售票資料如下：

日期及時間：2023年9月30日晚上8時



場地：澳門威尼斯人金光綜藝館



票價：

澳門幣 / 港幣元1388（VIP 區）

澳門幣 / 港幣元988（A 區）

澳門幣 / 港幣元788（B 區）

澳門幣 / 港幣元588（C 區）



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