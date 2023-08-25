炎明熹處女個唱門票秒殺即加場　GI炎粉排隊入售票網等到天昏地暗

入行短短22個月，炎明熹（Gigi）已成為樂壇小天后，10月假九龍灣國際展貿中心 Star Hall，舉行入行以來首個個人演唱會《炎明熹 Gi-FORCE 演唱會》。門票今日（8月25日）正式公開發售，不足2小時門票已全部售罄，火速宣布加場！



炎明熹10月將舉行處女個唱。（大會提供）

奪得《聲夢傳奇》總冠軍後炎明熹乘勢入行，成為年度頒獎禮四台聯頒新人王，10月7日(星期六）處女開唱舉行《炎明熹 Gi-FORCE 演唱會》，門票於今日（25日）早上10時公開發售後反應熱烈，去到11時半左右，網頁顯示「全部售罄」字眼。見銷情如此理想，主辦方隨即宣布加場，並將於今日下午2時開售加場10月8日場次的門票！

炎明熹首個個人演唱會一開售即售罄。（吳子生攝）

出名痛錫歌迷的Gigi，第一時間向公司反映問題，擔心歌迷為了支持自己，不惜向黃牛黨買炒價飛。有見及此，主辦單位亦迅速採取應變措施，決定加開10月8日終極尾場，希望可以舒緩炒飛問題。Gigi亦馬上放下心頭大石：「之前睇啲前輩歌手開演唱會嘅報道，會煩惱歌迷買唔到飛，又會心痛佢哋幫襯黃牛黨，而家我終於身同感受，好多謝公司配合，好快就應承加多一場，但因為場地問題，唔可以再加。我想喺度呼籲我嘅歌迷，真係唔好幫襯黃牛黨，希望加場之後，大家都可以買到飛。」

想買炎明熹個唱門票，要耐心等候，至下午4時已全數售罄。（售票網截圖）

為答謝歌迷付出雙倍心機的Gigi坦言，雖然決定加場後，令自己的壓力大增，但為了答謝歌迷，將會盡最大努力，好好完成2場演唱會：「正如我前日喺記者會上講，只要我攞起支咪，就會珍惜每一次演出，唱好每一首歌，為咗多謝歌迷嘅支持，我會雙倍畀心機。」