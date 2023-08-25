Edan呂爵安開騷跳到爆衫 笑嘉賓Jer：你造星時都無咁肥

撰文：鄺鈺瑩
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Edan (呂爵安）今晚（25日）舉行個人演唱會《EDAN LUI 「IN MY SIGHT OF E」 SOLO CONCERT 2023》 頭場。 Edan 以黑皮背心、紫色皮褲登場，手臂又有不少紋身圖案，rock味十足唱出《Chat Mr E》、《帥到分手》、《離開地球表面》。

Edan呂爵安開騷跳到爆衫。（胡凱欣攝）

Edan返回後台換衫時，大螢幕播出他與演唱會嘅開會片段，Edan表示想要像Anson Lo在個唱過場片段般性感，身穿白襯衫嘅佢拎住花曬淋自己，十分錚笑，之後又扮Jer 《人類群星閃耀》時，但圍繞他轉的全是水果；最後他再扮姜濤舉手牌，但卻一直被雨淋，令他苦不堪言。

Edan 跳唱《Somebody Else》、《Trap Game》快歌後，跳到爆衫。（胡凱欣攝）

Edan 隨後身穿巨型熊仔與dancers 一齊跳舞，在唱《小諸星》前終脫下熊頭。脫下熊身之前，Edan 叫大家估下入面著咩，又話「無著？你就想，$1080想睇我無著。」他又問fans自己出場的造型有無壞過凱婷、大唔大隻，又叫大家唔好𠱁佢，因為根本唔夠時間操肌。「頭下喺台下都好夢幻、好唔現實，好多謝你哋每一位捧場。」

Edan 跳唱《Somebody Else》、《Trap Game》快歌後，跳到爆衫。（胡凱欣攝）

Edan換上紅黑套裝跳唱新歌《E先生愛人執照》、《霸道總裁》，不過跳完之後，他自爆跳得大勁，連衫都爛埋。其後到唱《以後別做朋友》，邀請嘉賓Jer 出場，Edan 笑言請Jer 任嘉賓是因為同公司、唔使錢。Jer 表示Edan《造星》時，從未deep V過，結果遭對方反擊「你造星時都無咁肥啦。」二人互串後，Jer 表示今晚演出比自己開騷更緊張，原因是能見證兄弟舉行個人演唱會。

ERROR出場。（胡凱欣攝）
JerDan一齊唱崩壞版《水刑物語》。（胡凱欣攝）
扮Anson Lo濕身。（胡凱欣攝）
扮Anson Lo濕身。（胡凱欣攝）
呂爵安 Edan
演唱會