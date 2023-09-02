陳慧琳讚Anson Lo出色　憶去年恐怖車禍︰臉腫雙眼不能睜大

陳慧琳（Kelly）接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問，分享人生挫折經歷，並憶述演唱會的小意外，以及與張學友及盧瀚霆初合作的印象。



陳慧琳（Kelly）接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問。

暑假過後，樂壇天后陳慧琳強勢回歸樂壇。她指過去幾年浪費了很多時間，不是因為COVID，而是 Coma。「簡直是『昏迷』，甚麼也沒做過，我大了兩個碼，褲子也全部縮小了……小朋友不是第一次開學，我不會帶他們上學，由爸爸負責，以免造成擾攘。以前放暑假一家人會外出旅遊約十天，今年工作多，照顧上不算周到，只帶了他們去新加坡兩、三天陪我錄音。他們不知甚麼樂壇天后，只知道我唱歌，會問『那些人走來跟你拍照，你也有粉絲嗎？』」

陳慧琳Kelly強勢回歸樂壇。

Kelly 於 1994 年由美國回港放暑假時，客串拍攝張學友的音樂錄像。她記憶猶新，稱對方沒架子，還跟她拍照談話。學友最近在演出時因耳水不平衡在台上滑倒，Kelly 稱不會特別致電問候。「不要煩他了，如果全部歌手都給他打電話就不得了，內心問候已經足夠。」原來 Kelly 也曾於表演時發生小意外。「有一次在紅館演出時安哥，要很快更換衣服，突然腳趾尾的趾甲整塊甩掉！當時我沒有時間去想腳趾是否痛，只大喊『走呀！衝呀！』在台上還要跳舞，當時不覺痛，幸好並非穿著露趾鞋，而是穿靴。」

Anson Lo嘉賓有天后陳慧琳，隨著《花花字宙》的音樂出場。(陳順禎 攝)

Kelly 早前擔任 Anson Lo 盧瀚霆演唱會嘉賓，兩人非常合拍。Kelly 憶述：「他曾替我在歌曲《打字機》的音樂錄像中伴舞。他的笑容很好，樣子很特別和易記。當時他梳了一個『蛋撻頭』，像 60 年代的人，入型入格。雖不算熱情，但十分有禮貌，是個有少少害羞的年輕人。他跳舞出色毫無疑問，跳舞是他呼吸的一部份，但我不知道他還會唱歌。他開演唱會，我鼓勵他不要給自己太大壓力，所有觀眾都是因為喜歡你才會來，不要有壓力，最重要做得開心。心態和身心是最重要的。」

被指是人生勝利組，Kelly 也認同，笑說自己是一個容易滿足的人。「我的人生也有挫折。在去年 12 月發生交通意外，有流血，沒有昏迷，最重要是仔仔沒事。當時我的臉腫如打 Boxing的人，雙眼不能睜大，也不知縫了多少針。醫生說要一層一層的縫才能完好癒合，他的手勢很好。當時我的臉有青色、紫色、綠色，最終變成黃色，真正是一個黃面婆！其實（傷勢）不算嚴重，不過我們這行外貌是本錢，所以也算嚴重。我天天坐在家裡，很擔心樣子受影響，沒有胃口，那時確實是瘦了。最初有一個醫生說，我的眼角位置復原後眨眼時或會『戚吓戚吓』，把我嚇了一跳。後來換了另一名醫生，幸而現在完全沒事。」

車禍後陳慧琳額頭留有疤痕。（陳順禎攝）

Kelly 亦回想當年懷孕五個月失去了孖胎女兒，令她傷心非常，要靠自己去調適。「幸好我的 EQ 高，凡事不會想到最壞，我是自己的心理醫生。入行以來，我最喜歡《風花雪》，每次演唱都帶有畫面，好有感覺。最難忘是當年在演唱會宣佈結婚，得到了全場歌迷的祝福。9 月 13 日是我的生日，本來好快樂，但又大一歲了就感到不快樂。到時應該在練習中度過，因為演唱會舉行在即。我一般不怎樣慶祝生日，事關平日已經夠熱鬧，生日可以平靜一點。去年 50 歲我沒有特別慶祝，50 大關沒甚麼特別，身體也沒有大變化。其實 40 多歲時會想50 歲會怎樣，50 歲時又怕 60 歲，到了 60 應該也一樣沒甚特別，會似想像中那麼差。」

陳慧琳邊度似50歲呀。（胡凱欣攝）

「這次復出有很多新穎的服裝，有些像泳衣加上一件袍，高叉的，很有氣勢。不過我不知自己能否穿上。不是怕丈夫反對，而是怕過不了自己一關。20 幾歲時不穿，忽然 50 歲才穿，是否有問題？（人家會否）以為我是露體狂？如果我接受不到，他們（團隊）會有辦法的，我很有信心。未來我會繼續追求快樂，希望遇到更多好人好事。」