香港電音｜2023年香港流行音樂中的電子舞曲

流行音樂從來都很難界定，因為流行與否取決於受眾。哪些音樂受歡迎，那些音樂便是流行音樂。當然箇中也有少許端倪，例如一般有人聲的音樂較易流行，但很難咬定哪種音樂就是流行樂。加上曲風交融在現今世代已屬平常事，尤其流行音樂，製作人從不同領域汲取所需元素，務求令歌曲變得流行的同時又不失創意，難以用單一類型去界定流行音樂。

國際音樂復古潮

常說潮流是一個循環，音樂亦如是。當新世代長大後，一些在他們出生前已存在的舊音樂便成為了新音樂，他們會用現代的方式去體驗。縱觀國際EDM的趨勢，今年的復古風潮仍然持續。上年David Guetta與Bebe Rexha的《I’m Good (Blue)》重新演繹Eiffel 65在1998年的《Blue (Da Ba Dee)》，令前者取得商業成功，獲提名格林美獎的「最佳舞蹈/電子錄音」，成為年度EDM歌曲之一。

今年Calvin Harris與 Ellie Goulding合作的EDM歌曲《Miracle》也帶樂迷回到90年代Trance的感覺，當中帶點Eurodance和Techno的元素，歌曲的鋼琴復古味尤其突出，已被不同製作人重新混音，並頻頻出現在各大電子音樂節。

另一邊廂，電子舞曲製造大國韓國亦有NewJeans跑出。她們的音樂、時尚持續受到關注，也帶領著韓國年輕一代的潮流。她們在7月推出了第二張EP《Get Up》，EP中與組合同名歌曲《New Jeans》以及有梁朝偉現身於MV的《Cool With You》便融入了源自90年代的英倫電子舞曲UK Garage。那麼放眼今年的香港流行樂壇，製作人們又如何將流行音樂與電子舞曲融合﹖

NewJeans在7月推出的EP《Get Up》融入多種電子舞曲。例如有梁朝偉參演MV的《Cool With You》便輕輕的滲進UK Garage。香港資深樂評人月鳥早前亦撰文深入介紹NewJeans的音樂演變及EP《Get Up》。

香港Dance Pop大行其道

隨著MIRROR等偶像團體的興起及普及，香港流行音樂市場出現越來越多Dance Pop。簡單而言，Dance Pop就如字面所說，適合跳舞的流行曲，現今多以電子風格呈現，因此亦被歸類為電子舞曲的一種。

香港男團MIRROR於2018年出道。團體的歌曲以電子舞曲為主，部份成員的個人單曲亦用上電子舞曲，令這類音樂伴隨他們的關注度而開始受樂迷接納，在近年流行音樂市場的佔有率增加。

Dance Pop絕非近年才在香港出現，按照上文的定義，80年代草蜢的《忘情森巴舞》是Dance Pop，90年代黎明的《眼睛想旅行》也是Dance Pop。而每個年代的Dance Pop也有其獨特的聲音質地，近年的香港Dance Pop則受K-pop影響深遠。由於本地偶像團體被受接納和追捧，連帶他們的音樂也在流行音樂市場佔一席位。

當樂迷接受這類音樂，便讓這類電子舞曲成為流行音樂，為市場提供信心，吸引各大公司和音樂單位追隨潮流。這種流行音樂市場的運作模式就如十多年前K歌盛行的年代一樣，有支持者就有市場，有市場就會催生更多同類型作品的誕生。

由於今天的流行舞曲已經同時融入了不同音樂類型、元素，因此多以Dance Pop去概括它們。不過有部份Dance Pop仍擁用鮮明的風格，以下挑選了幾首近期的香港流行曲，介紹它們所運用的音樂類型及其歷史。

#1古巨基 , Delta T的《有少少愛》與UK Garage

前文提到，NewJeans早前的EP有UK Garage風格，而BTS成員Jung Kook在7月推出的個人出道作《Seven》也是UK Garage，可見UK Garage在流行音樂中的地位逐漸崛起。碰巧在《Seven》推出的前兩天，古巨基與Delta T合作的廣東話UK Garage歌曲《有少少愛》亦面世。古巨基自2022年開展新音樂企劃，邀請新世代音樂人重新製作自己的舊作。合作單位Delta T最終揀選了古巨基2001年的作品《有少少愛》，原曲屬爵士風，而Delta T最初打算向Synthwave方向製作，但幾經修改後便轉為UK Garage的編曲，這亦是Delta T近年希望挑戰的音樂類型。

香港獨立音樂人Delta T（圖右）在2019年起積極推出個人作品，風格涵蓋Trap、Synthwave等，亦以填詞人身份與其他單位合作，作品包括張敬軒的《Sweet Escape》。

UK Garage擁有標誌性的節拍，現在常見的鼓點會除去傳統Four-on-the-floor的第二及第四拍Kick Drum。雖然UK Garage正如其名般發展自英國，但它與美國的House音樂有著密切關係。當House在80年代出現於芝加哥後，美國不同地區慢慢發展出自己對House音樂的演繹，例如底特律有Techno，而紐約便有Garage。Garage取命自紐約著名夜店Paradise Garage，有人形容相比起芝加哥的House，Garage深受福音音樂（Gospel Music）影響，較為Soulful。

Paradise Garage是紐約的傳奇夜店，從1977年運業至1987年。傳奇DJ Larry Levan曾是駐場DJ，吸引大批同志光觀。

Todd Edwards是90年代Paradise Garage的其中一位DJ兼製作人，當時他受英國的DJ朋友邀請幫忙完成一首混音單曲，以便這位朋友回到倫敦能按當地口味播放。因為當時英國流行高BPM的音樂例如Jungle，而Todd Edwards為朋友度身製作的這首音樂便非常適合加速播放，成為Garage從美國傳到英國的起點。

Todd Edwards（圖中）被稱為UK Garage之父，曾在Paradise Garage駐場。他打碟時創造了一種新的聲音，在歌曲取樣了人聲演唱部份，但只取樣短至1秒的部份然後反覆播放，這種做法為後世DJ所模仿。他曾參與Daft Punk專輯《Random Access Memories》中《Fragments of Time》的創作和演唱部份，當年更一同上台接收格林獎殊榮。

這種將House音樂加速的處理方法，衍生出被稱為Speed Garage的音樂類型，亦是UK Garage的子類型之一。另一種被稱為2-Step的音樂也是UK Garage的子類型，屬於英式Dubstep的前身。2000年Craig David的《Rewind》便是UK Garage具代表性的經典歌曲之一。

#2 CK黃斯琪的《INK》與Jersey Club

CK黃斯琪參加《全民造星IV》後，與其他幾位參加者在2022年組成女團STRAYZ，2023年亦開始推出個人單曲。在7月推出的第二首單曲《INK 》，編曲人Jeffrey葉澍暉在Drop用上Jersey Club的節奏，展現Jersey Club 爆炸性的一面。這種源自美國新澤西（New Jersey）的夜店音樂，在2010年代中期經Diplo旗下音樂廠牌Mad Decent的大力推動下，由一種地區音樂走到EDM的世界，成為EDM Trap製作人探索的音樂類型。

CK黃斯琪原是一位專業舞蹈員，參加《全民造星IV》時展現她的音樂創作能力，演繹個人的原創作品。比賽後除了成為女團STRAYZ的成員，更推出《little girl》和《INK》兩首個人作品。

Jersey Club的前身只是簡單被稱呼為Club Music，意指在當地夜店播放的音樂，並以芝加哥House為主。在90年代尾，美國另一城市Baltimore的音樂對新澤西影響甚大，Baltimore音樂人Tapp的歌曲《Dikkontrol》成為今天Jersey Club的基石，從中已經可以聽到Jersey Club最標誌性的三連音鼓點。

於新澤西城市Newark長大的DJ Tameil被喻為Jersey Club的先驅者，即使當地在90年代已有不少DJ播放來自Baltimore的音樂，Tameil卻是最先推出Mixtape和開始製作這類音樂的人。他在90年代尾跟Baltimore的唱片舖及DJ接觸，雖然起初遭到當地音樂人的輕視，但後來他的Mixtape在Baltimore開始流傳，便確立了他的地位。

Tameil其後與兩位同樣來自Newark的音樂人Tim Dolla和Mike V化敵為友，在2002年以Newark的別名Brick City為他們的音樂冠上Brick City Club的名字。世代交替後， Brick City Club已經不再局限於Newark，因此人們便以這類音樂所屬的州份而非城市稱呼它們，命名為Jersey Club。

Tameil（圖中）與Tim Dolla（圖左）和Mike V（圖右）同樣長大於美國新澤西州的Newark。Tameil成名後，Tim Dolla與Mike V為提高自身知名度而以歌曲dis Tameil。後來雙方相約在Mike V家見面，Tameil更持槍前往，但最終他們化敵為友，共同推動Brick City Club。

#3 COLLAR的《idc》與Moombahton

COLLAR在成員變更後的第一首團歌《idc》，表達回應批評的心態，除了遠赴日本拍攝MV，亦拍攝了另一個跳舞版本。編曲上在副歌選取了Moombahton的節奏，在想強調的字句亦混合電結他的聲音。Moombahton聽感有點拉丁味道，鮮明節奏很適合作為舞曲。

香港女團COLLAR在2022年正式出道，團體歌曲主打力量型舞曲，包括《Call My Name!》、《OFF/ON》和新作《idc》。成員So Ching在2023年宣佈離隊。

在談Moombahton前，必先認識牙買加音樂。牙買加在1962獨立後，發展出Ska、Rocksteady以及較為人熟悉的Reggae等音樂類型。直至80年代Reggae分支出Dancehall，一種更適合跳舞的音樂。在當地的音樂文化中，Dub是一個重要概念，簡單而言就運用器材把歌曲去除人聲後留下的純音樂。牙買加的Soundsystem音樂文化便充分利用Dub，讓DJ重新混音，並提供空間讓MC發揮，因此有人形容Soundsystem正是Hip Hop的前身。

在牙買加的音樂文化和歷史中，可以看到不少現代音樂文化的影子。Soundsystem是牙買加重要的音樂文化之一，最早出現於50年代的Kingston地區。當地人會組織名為Soundsystem的團隊，帶著一台台喇叭走到街上，化身街頭Disco。每個Soundsystem團隊包含 Engineer、DJ和MC等崗位，為名譽與其他Soundsystem進行競爭。

1990年，牙買加Dancehall音樂人Shabba Ranks推出了影響深遠的作品《Dem Bow》，它的節奏後來被更多音樂人例如Nando Boom、 El General、Bob General和Sleepy Wonder等應用，被多番取樣並將此節奏取命為dembow，而dembow正正就是Reggaeton的基礎。要形容Reggaeton，簡單來說就是音樂人用西班牙語在dembow的節奏上說唱，當年風靡全球的《Despacito》便是標準的例子。Reggaeton就像是Dancehall在美國Hip Hop影響下的變體，至今仍是西班牙語地區十分流行的音樂之一，Bad Bunny、J Balvin等名字在國際樂壇中亦佔有重要席位。

現年29歲的Bad Bunny出生於流行Reggaeton的波多黎各，擅長Reggaeton和拉丁 Trap等音樂類型。與另一位著名Reggaeton音樂人J Balvin一同參與了Cardi B在2018年的歌曲《I Like It》，令他們的國際知名度提高。 Bad Bunny獲提名和勝出的獎項多不勝數，他更在2020年擔任Super Bowl LIV Halftime Show的表演嘉賓。

回到Moombahton，它是一種出現在2009年的音樂類型。當時一位美國DJ兼製作人Dave Nada受邀為一個高中派對打碟，他所製作和播放的音樂以House為主，卻與派對中學生的口味有落差，因為他們大多數來自拉丁美洲，較喜歡Reggaeton。為免令派對氣氛失色，Dave Nada靈機一觸將DJ Chuckie和Silvio Ecomo的作品《Moombah》的Afrojack Remix版本放慢，令BPM由128下降至普遍Reggaeton的108。Afrojack的Remix版本聲音上雖然貼近Dutch House的Dirty感，但其節奏偏向dembow，因此放慢播放後就產生了富Reggaeton感覺的有趣聲音，令派對人士為之瘋狂。其後Dave Nada繼續進行各種試驗，令這種將Dutch House聲音混合Reggaeton dembow節奏的音樂誕生，成為Moombahton。

Dave Nada在學生時期是一位電台DJ，讓他對打碟和音樂製作產生興趣。2007年與Matt Nordstrom相識，組成二人組合Nadastrom。2009年的高中派對啟發了他創造出新的音樂，派對後埋首製作不同Edit，其後與其他DJ分享和上載至SoundCloud，並為歌曲加上Moombahton的標籤。

歌曲不只「快」和「慢」

細心發掘，便能發現本地音樂人的心思，感受本地音樂的多樣性。常說近年香港樂壇百花齊放，令樂迷有更多選擇。一方面音樂人持續進行各種實驗，而且也不局限於電子舞曲，主流和獨立不再像昔日般極端地對立，為廣東歌開闢更多可能性。同時，樂迷除了作為受惠者，亦可以主動擴闊眼界，嘗試了解歌手以及歌詞以外的細節，而非單純以「快歌」和「慢歌」去形容歌曲的音樂。這不但可以在探索過程中找到自己喜歡的音樂，亦是對香港音樂人的一份尊重。

波盛激情推介：香港流行音樂中的電子舞曲

Eagle陳天翱 – Leave The World Behind [EDM Progressive House]

Fabel – 夢花鏡影 [Drum n Bass]

Gin Lee – 喘息空間 [Slap House]

JW – Stupid Boii [Dubstep]

葉巧琳 – 勇者鬥惡言 [Melodic Dubstep / Future Bass]