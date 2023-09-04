網絡瘋傳陰謀Eminem已死於車禍　DNA被光明會取走創造複製人？

饒舌之神Eminem被譽為史上最偉大的Rapper之一，除了Rap到奪得多個格林美獎之外，每秒更Rap出4.28字打破健力士世界紀錄。不過近日網絡再次瘋傳有關Eminem的陰謀論，有指他已於2006年死於車禍，而現時大家看到的Eminem其實是複製人？

Eminem被譽為史上最偉大的Rapper之一。（VCG）

綜合外國傳媒報道，上月突然有Facebook專頁發帖文表示Eminem已經離世，隨即引發大量網民瘋傳，儘管Eminem已經透過發言人澄清本人仍在生，亦停止不了消息瘋傳，更令網民重提Eminem其實已於2006年死於車禍的陰謀論。

網絡瘋傳陰謀Eminem已在2006年死於車禍？（VCG）

過去Eminem曾被多次傳出虛假死訊，而最為歌迷及網民熟悉的就是2006年有偽裝成新聞網站的假網站指Eminem死於車禍，亦有另一版本指他過量服用藥物離世，而光明會就採集了Eminem的DNA樣本製作複製人。雖然說法有點離譜，但有不少網民及粉絲都認為Eminem自2006年起，無論樣貌或歌詞風格都與過去有所分別。

有陰謀論者認為Eminem 2006年前的下顎線沒有現在那麼明顯。（VCG）

DNA被光明會取走創造複製人？（VCG）

有陰謀論者對比Eminem現在及2006年前的樣貌，發現他的下顎線愈來愈明顯，五官特徵略有不同。同時有人指出Eminem於2006年後的歌詞中，由過往強調嘻哈生活方式而變成較為暗黑的風格，令不少人相信這個陰謀論。

Avril Lavigne亦被陰謀論者指早已在2003年自殺身亡。（IG圖片）

其實除了Eminem之外，加拿大搖滾天后Avril Lavigne亦被陰謀論者指早已在2003年自殺身亡，大家現時看到的是與Avril非常相像的替身Melissa Vandella。而證據則是Avril於2004年推出第2張專輯《Under My Skin》時，外貌風格突變，陰謀論者認為相中人已變成Melissa，更有人稱歌詞其實由Melissa寫，帶有悼念Avril的隱喻。其後亦不斷有人蒐集Avril的新舊照片，對比她的臉型、髮色及服裝風格。