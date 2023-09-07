姜濤堅持唔公開邊個向自己道歉　Edan家人無辜捱鬧成箭靶

MIRROR成員呂爵安（Edan）早前在個人演唱會中加入棟篤笑環節，但就被指是利用隊友「搏出位」，當中重提向姜濤舉中指、姜濤與髮型師Lydia傳緋聞等，結果惹來疑似「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）炮轟，除了連累妹妹無辜捱鬧，更被賜花名「中指安」。

MIRROR成員Edan呂爵安一連3場個人演唱會《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》已圓滿落幕。（IG：@edanlui）

不過，姜濤日前在社交媒體自爆「我也接受了某些人的道歉」，由於沒指名道姓，網民猜測是Edan向他道歉，成為姜濤Edan兩派粉絲開戰的導火線。「爵屎」（Edan粉絲暱稱）指Edan是在姜濤、Anson Lo及Jer知情下開Talk，但未見Anson Lo及Jer的粉絲不滿，只是「姜糖」反應過大，而「姜糖」則反擊指Edan不應以隊友為抽水對象。

MIRROR成員Edan呂爵安公開HATERS私訊留言惹風波。（IG：@edanlui）

有指「爵屎」不忍見偶像及其家人成箭靶，曾私訊姜濤求助，望他交代清楚究竟誰是「某些人」，但一直未獲回覆。姜濤前晚享日本歌手滿島光主唱的《迷宮》日文歌詞，當中有迷失意思的歌詞似乎表達了心情麻麻，令事件變得撲朔迷離。

另外，Edan昨日（6日）與魏浚笙、王丹妮及譚旻萱等在尖沙咀出席品牌活動，提到演唱會後發文引起無限揣測，Edan 解釋原意是唔想大家有太多惡意，「我上網成日見到我哋啲團員或者呢行啲人成日被惡意攻擊得好誇張，我覺得呢件事好唔好，所以我原意都係想大家停止呢樣嘢。見到好多人計到姜糖同姜濤，完全唔係我想見到嘅嘢同原意，影響咗佢哋我都好唔好意思。」Edan 亦有因此事與姜濤道歉，原因是覺影響了對方：「其實我同佢都真係friend ，所以完全無嘢，大家唔使擔心會影響感情。」