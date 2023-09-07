MC仁為比賽拍宣傳片曬貓賣萌　阿正@RubberBand自爆最貴結他珍藏

國際知名結他品牌最近與琴行品牌聯合舉辦「DESIGN YOUR OWN LEGEND 結他圖案創作比賽」，廣邀各界人士提交創意作品競逐獎項，旨在讚揚香港本地藝術創造力，以及向世界展示香港獨特的藝術文化，並邀請了名藝術家又一山人、RubberBand 隊長兼結他手阿正、香港 Hip Hop 始祖兼亞洲塗鴉教父 MC 仁，和漫畫家兼多媒體創作人林祥焜擔任比賽評審，合共挑選出四款得獎作品與他們一起在年末舉行的展覽一同展出。

MC仁為比賽拍宣傳片曬貓賣萌。

多才多藝的 MC 仁身為本地 Hip Hop 樂隊 LMF 其中一位主音，大家都知道他用自己聲音闖出名堂，但原來他亦曾經「踩過界」彈結他一嘗樂手滋味，他說：「Fender 嘅 Telecaster 係我第一支擁有嘅電結他嚟，不過太難彈我就放棄咗喇，哈哈！」而他亦視 Fender 為無可取代的「神級品牌」： 「Fender 對我嚟講就極度Classic㗎喇，佢個結他外型太經典喇，冇人冇揸過 Fender㗎我覺得。」另外，MC 仁拍攝宣傳片時出動愛貓賣萌，畫面非常有趣可愛。

阿正@RubberBand自爆最貴結他珍藏價值9萬港元。

阿正亦透露擁有為數不少的 Fender 收藏：「我約莫有十支 Fender 結他啦！（最矜貴係邊支？）咁一定係 Fender Masterbuilt Hardtail Strat，係大師 Jason Smith 造嘅。佢有 SH Pickup Configuration，重量唔到 7 磅，個琴頸摸落好好 Feel，同埋佢個共振效果做得好好。（講唔講得幾錢？）大概 9 萬蚊左右啦！」

另外，今次比賽將於 9 月 15 日截止報名，參賽者在限期前可以在傳奇的 Fender Stratocaster 電結他上發揮無限創意，勝出者不但能夠擁有自己設計的 Fender 結他，得獎作品更將於年末舉行的展覽會中，與一眾本地藝術家一同展出。