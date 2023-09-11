Edan成MIRROR「負評王」　疑被姜糖追擊令新歌MV近9成Dislike？

MIRROR成員呂爵安（Edan）早前因在演唱會上加入棟篤笑，被指利用隊友「搏出位」惹來姜濤粉絲炮轟，兩派粉絲展開罵戰，雖然有指Edan經已道歉，但姜濤堅持不公開誰向自己道歉，令Edan家人無辜捱鬧成箭靶，事件亦一直發酵下去。作為MIRROR「上弦」之一，理應人氣較高，但兩首新歌的MV在YouTube的Dislike數字高得離奇，當中《Again！》更有近9成Dislike，有網民猜測Edan遭Haters狙擊，更疑是「姜糖」所為？

Edan兩首新歌的MV在YouTube的Dislike數字高得離奇，當中《Again！》更有近8.9成Dislike。（IG圖片）

有網民猜測是姜糖發功dislike Edan的MV。（IG圖片）

直至昨日（10日），Edan於上月22日上架的《Again！》MV收看次數為1,015,465，點讚次數為15,291，而官方隱藏的Dislike選項竟然高達126,921，比例佔89%。而7月推出的E先生愛人執照》MV亦有相同情況，收看次數有2,595,389，點讚次數為28,236，Dislike則有15,702，比例佔36%。不過在5月推出的《ChatMrE》，就沒有這個情況出現，相信被冠上「負評王」是7月後才發生。

有網民懷疑Edan遭惡意抹黑，更有人作出大膽揣測懷疑是「姜糖」發功號召粉絲齊齊Dislike Edan的MV。Edan的粉絲「爵屎」就紛紛在MV留言區呼籲要讓Edan三首新歌《E先生愛人執照》、《Again！》及《霸道總裁》要在熱榜內。

有網民懷疑Edan遭惡意抹黑。（IG圖片）

雖然新歌MV負評如潮，但Edan似乎未受影響，昨日再更新限時動態，指《Again！》收看次數已達百萬，留言多謝歌迷支持，還送上自拍及欣賞邱鋒澤的演唱會。至於另一主角姜濤就懶理是非，身在台灣宣傳電影，除了簽海報簽到手軟外，又出席謝票活動，跟數百「姜糖」包場睇新戲。