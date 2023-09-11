殿堂級樂隊Rolling Stones即將推出新專輯　拆解傳奇標誌背後靈感

殿堂級樂隊滾石樂隊（Rolling Stones）自1962年成立至今已60年，不只奪得無數獎項，更榮獲搖滾名人堂、格林美終身成就獎殊榮。滾石樂隊最近推出了全新單曲《Angry》，MV找來新一代性感女神Sydney Sweeney主演，另外更宣步將於10月20日推出新專輯《Hackney Diamonds》。

殿堂級樂隊滾石樂隊即將於10月推出新專輯。

滾石樂隊最近推出了全新單曲《Angry》。

滾石樂隊出道於1960年代，當時搖滾象徵著反叛、反文化、青春，起初這個嘴唇標誌只出現在滾石樂隊的單曲、周邊產品或裝飾，但很快就變得無處不在。1970年初，滾石樂團尋找設計師為其1970年的歐洲巡迴演唱會設計海報。經友人推薦，當時正修讀藝術碩士的John Pasche便與主音Mick Jagger商討設計概念。

傳奇標誌背後靈感來自主音Mike Jagger的大嘴巴。（網上圖片）

其後Mick Jagger與John Pasche更開始著手設計樂隊標誌，最後John Pasche就設計了伸舌頭的標誌，不過當時設計的版本為黑白色，後來才開始出現紅色的版本。有指標誌背後靈感來自Mick Jagger的大嘴巴，由於這個標誌非常搶眼，隨即廣泛瘋傳更成為時尚單品。