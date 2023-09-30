炎明熹《Little Magic》首登四台冠軍歌　預告演唱會嘉賓有驚喜

炎明熹（Gigi）即將於10月在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行一連兩場《大家樂呈獻：炎明熹Gi-FORCE演唱會》，正忙於綵排的Gigi傳來喜訊，充滿少女風的新歌《Little Magic》自六月尾推出後，先後在中文歌曲龍虎榜、新城勁爆流行榜、以及勁歌金榜登上冠軍寶座，到今日（30日）榮登商台903專業推介冠軍歌，成為她出道以來首支四台冠軍作品。

炎明熹新歌《Little Magic》首登四台冠軍歌。

曲風充滿少女味，獲得歌迷喜愛。

經過三個月時間，終於登上商台903專業推介榜榜首，Gigi表示：「當日收到《Little Magic》呢首歌，有少少擔心歌迷會唔會接納，因為隻歌好少女味，節奏好輕快，同我本身個形象唔係太夾，哈哈！加上我換咗另一種唱腔，都驚大家唔認得我把聲。」

對於首次成為四台冠軍歌得主，Gigi將功勞歸功於一班幕後團隊，她說：「要多謝作曲嘅J.Arie、填詞嘅雷暐樂、監製陳考威、編曲Sea Travel，當然仲要多謝公司上上下下落力為《Little Magic》宣傳嘅所有同事。」

問到唱今次作品得到歌迷喜愛，日後可會嘗試更多類似曲風？Gigi有所保留說：「我仲係新人，應該嘗試更多唔同嘅曲風，慢慢摸索自己日後嘅歌路，所以唔同嘅曲風，唔同嘅音樂人，我都想嘗試、同埋合作，正如嚟緊我嘅演唱會，特別搵咗兩位我好欣賞嘅前輩，做我嘅演唱會嘉賓，兩個都係第一次同台合作，我自己都好緊張，但我相信大家會有驚喜，希望歌迷會喜歡我呢個安排。」