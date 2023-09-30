傳奇Rapper被槍殺27年懸案兇手曝光　網絡曾瘋傳2PAC仍在生陰謀論

西岸傳奇Rapper 2PAC（本名Tupac Shakur）於1996年9月13日在拉斯維加斯街頭連中四槍，搶救後最終返魂乏術，27年來兇手一直逍遙法外，這宗懸案成為饒舌音樂史上一個轉折，2PAC死後一直影響着嘻哈界。經過27年，今日（30日）前街頭幫派頭目承認犯案而被捕。

2PAC於1996年被槍殺身亡。（IG圖片）

據外國傳媒報道，警方透露前幫派頭目兼目擊證人Duane "Keffe D" Davis一直以來都是嫌疑人之一，不過近年他曾在公開聲明暗示自己涉案，今日在一場簡短的聆訊中，法官下令將60歲的Davis斯還押候審，不得保釋，案件10月4日開審。

警方透露前幫派頭目兼目擊證人Duane "Keffe D" Davis是謀殺2PAC的策劃人。（IG圖片）

Davis被控一項使用致命武器謀殺罪，他涉嫌於1996年指使一群男子在賭城大道（Las Vegas Strip）附近駕車槍殺2PAC。有關當局形容Davis策劃謀殺2PAC，目的是為他的外甥Orlando Anderson在1996年9月7日晚被2PAC及其保鑣毆打一事報仇。

2PAC對於嘻哈音樂及文化有著深遠影響。

對於2PAC的死，外界有不少陰謀論，其中一個說法就是2PAC根本還未死。製片人Rick Boss以此拍攝了紀錄片《2Pac: The Great Escape from UMC》，並指2PAC在車中安排了一具屍體，當他聽說有人要計劃殺死自己時，已計劃好乘直升機逃到了新墨西哥州。