TONE Music｜集合本地薑與台灣過江龍　絵麗奈首獻唱：緊張過拍AV

一連兩場由TONE Music主辦的《未來音樂祭 TONE Music Festival 2023》日前（10月1日）假亞洲國際博覽館Arena舉行尾場演出，演出單位包括：（以出場序排列）ToNick、Novel Friday X 及時雨、Cloud 雲浩影、Dark Wong 黃明德、Gwenji、Helen So、盧華 Lowa、THAIMAY、Invisible Architecture、P.R.O.J.E.C.T. 9 X 絵麗奈 X 鹽焗雞 $alty Chick 、艾粒 ILUB X N9、Hardpack、Gareth. T、周國賢 Endy Chow X Lolly Talk 及安溥 ANPU。

周國賢與Lolly Talk的聯乘演出令人驚喜，搖滾型男與甜甜美少女於音樂空間互相碰撞，周國賢於在台上鼓勵音樂人只要用心造音樂，一定會有它的溫度。

ToNick日前（1日）獻唱包括《不停站》等6首歌曲，為《未來音樂祭 TONE Music Festival》尾場打響頭炮，炒熱全場氣氛。

率先揭開序幕的ToNick，獻唱包括《尋幸福的話》等6首歌曲，帶領現場的樂迷搭上第二晚的音樂列車，漫遊於眾音樂人的思潮之中，ToNick的演出充滿熱血與活力，樂迷隨着節奏跳動身體，氣氛高漲。之後是Novel Friday與及時雨的表演時間，兩個單位悉心選來不同的曲目，其中《留白》的豐富旋律，延續強烈的節奏感，為現場的氣氛再升溫。

Cloud 雲浩影以黑色流蘇西裝褸造型現身連唱兩首歌，她大讚現場氣氛熱烈，笑言為是晚演出緊張到失眠。

Dark Wong 黃明德。

緊接是各自擁有不同個人風格的年輕創作人，Cloud 雲浩影、Dark Wong 黃明德、Gwenji、Helen So、盧華 Lowa及THAIMAY，特意為《未來音樂祭 TONE Music Festival 2023》編寫的現場版本。Cloud 雲浩影以黑色流蘇西裝褸現身，為樂迷送上《氣流》之前，她說：「終於等到今日同大家表演啦！」事後，她表示期待了很多年可以上TONE的舞台，聽到台下樂迷的尖叫好興奮：「佢哋好熱血，氣氛好好，成個音樂節唔止樂隊好專業，觀眾都好專業，搞到我特別緊張，噚晚（30日）直頭緊張到瞓唔着。下次我想試吓唱啲Girls Power類型嘅歌，要跳要叫都冇問題㗎！」Cloud 雲浩影希望香港可以再辦不同的音樂節，又呼籲樂迷支持本地樂壇：「我都明白開關之後，有好多外國歌手嚟表演，我自己都有去睇外國歌手騷，不過本地嘅歌手都好努力，希望大家可以多多支持。」

THAIMAY的演出為音樂祭會場添上青春活力氣氛，她在台上又唱又跳，感染不少樂迷齊齊搖動身體，氣氛熱烈。

THAIMAY的《獅吼功》展現音樂的多樣化與可塑性，她與兩位女結他手齊齊跳爆舞台，台上台下氣氛甚好。演出過後，THAIMAY仍然難掩興奮心情，她說：「我第一次喺音樂節表演，就咁好氣氛，啲尖叫聲冇停過。噚日我特登嚟視察吓，跟住就好緊張。但係頭先唱完第一段，因為投入咗氣氛，完全冇晒緊張。兩位結他手好好，有佢哋陪我喺個台度，有眼神交流開心好多。」THAIMAY希望再有參與音樂祭的演出，期待與Rapper聯乘：「我好鍾意Fergus同摩四青年，我唱人哋啲Rap都得㗎，今次真係唱唔夠，希望下次可以玩多幾首。」然後是Invisible Architecture演奏悠揚的樂曲，寫意慵懶的氛圍，讓樂迷稍為緩和狂跳過後的加速心跳。

絵麗奈直言非常緊張，過去一星期亦瘋狂練歌，希望表現最好的自己回饋樂迷。

一陣清爽的樂章以後，迎來玩味、挑逗又新鮮感十足的組合，P.R.O.J.E.C.T. 9、鹽焗雞 $alty Chick與絵麗奈的Crossover演出，極盡視覺刺激，他們合唱重金屬版本（Heavy metal）的《點解好仔都係細J》，呈現讓人意想不到的神奇效果，台下反應非常熱烈。絵麗奈於演出後直言好緊張，她說：「緊張過拍AV！因為得一下，需要好多運氣同努力，我呢個星期都晚晚瘋狂練歌，喺屋企用卡拉OK套裝係咁唱，一定要唱好，專業我就唔係，但起碼唱得合格。」

艾粒 ILUB與N9的演出亦令樂迷非常驚喜，他們合唱《我我我我我有胸部》時，N9的Ern9與游學修更扯去上衣露出背心，台下尖叫聲不絕。

同樣充滿個人特色、走貼地路線的男子組合艾粒 ILUB與N9，四人甫出場，已經彌漫歡樂、愉快的氣氛，他們先後合唱《超級勁爆叱咤風雲金曲》及《我我我我我有胸部》，再度為《未來音樂祭 TONE Music Festival 2023》掀起高潮！Hardpack的出現，亦讓不少樂迷充滿期待，他們獻唱《摯友》致敬Davy，又為是次音樂祭演唱十年以來的新歌《男士綜合維他命》，而演出的尾聲，他們送上趣怪又寫實的《小喇叭》，音樂就是如此好玩。

Gareth T.以「唱廣東話情歌出名嘅歌手」介紹自己，他又不時與樂迷互動，期間更走到台下與樂迷作超近距離接觸，透過音樂與樂迷分享心聲。

接下來，Gareth. T現身舞台，為樂迷一口氣獻唱9首作品，其中包括他為姜濤創作的《鏡中鏡》，他不時與台下觀眾互動，更一度走到台下，超近距離為樂迷送上加入林子祥金曲《邁步向前》重新編曲的《孤單》。之後的周國賢與人氣女子組合Lolly Talk的聯乘，又是另一個讓人估不到、摸不透的組合，TONE特意為他們牽線，讓搖滾型男與甜甜美少女於音樂空間互相碰撞，看似完全不同的能量，透過重新編曲把《七姊妹星團》及《極樂》連接，周國賢與Lolly Talk原來可以如此合拍，台下的樂迷亦同樣享受其中。周國賢在台上分享自己的感受，已經第三年為《未來音樂祭 TONE Music Festival》演出的他說：「音樂人嘅舞台唔喺出面，而喺內心入面，只要用心做好，每件事都會有佢嘅溫度。」

壓軸演出的安溥，以歌聲俘虜樂迷，連唱8首歌曲。

最後，安溥為《未來音樂祭 TONE Music Festival 2023》壓軸演出，她獨特的聲線，唱盡細膩的情感，一首首如詩的歌，引領樂迷走進更深層的音樂世界，感受她在作品中流露的生活哲學。久未在香港演出的安溥，曾透露要為她的巡迴演唱會舉辦香港站，這次於音樂祭的舞台獻唱包括《城市》及《最好的時光》共8首樂曲，讓她提前感受香港樂迷的期待與支持。安溥這場迷你演唱會，為本年度WeWa信用卡呈獻《未來音樂祭 TONE Music Festival 2023》化作最完美的落幕。