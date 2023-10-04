薛之謙《天外來物》演唱會香港站將開賣　又有「絕望座位表」？

由點子娛樂（iMe）及亞洲音樂娛樂（AMG）主辦，內地人氣歌手薛之謙《天外來物》巡迴演唱會香港站將於2023年12月2至3日假 亞洲國際博覽館舉行。這次是薛之謙時隔4年再度來港開演唱會，相信會讓期待已久的香港粉絲驚喜萬分。



薛之謙《天外來物》演唱會終於嚟到香港！

已出道17年的薛之謙發行過多首膾炙人口的歌曲，當中《演員》、《醜八怪》、《你還要我 怎樣》等更獲得熱烈迴響。 《天外來物》的故事中薛之謙化身為一名星際執行官並奉命 要消滅地球，他在地球毀滅前夕被人類的種種美好所感動，最後捨身拯救地球。 這次 的巡迴演唱會將以「天外來物」作為演唱會的主題概念，包含薛之謙對音樂和生活的獨特見解。 生活節奏快會使人容易忽略身邊美好的人和事，而《天外來物》正是想 藉著音樂，希望大家都可以保留一顆單純善良的心。

薛之謙《天外來物》演唱會。（視覺中國）

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先前已舉行的其他地區演唱會均以星際穿越為主題，加入各種全新的景觀元素，為了讓觀眾能夠沉浸在星際太空的故事中。演唱會實景搭建充滿未來感的舞台，並配合科技感的舞台服裝設計，以呼應天外來物的演唱會主題。 薜之謙曾於演唱會上獻唱多首人氣歌曲，更密密與歌迷互動，令演唱會搖身一變成為粉絲見面會大展薛氏幽默，讓香港歌迷更期待香港站的舞台設計和 欣賞薛之謙的表演。

睇落個場都幾大，應該唔會有「絕望座位表」掛？

期待這次演唱會薛之謙能為香港歌迷帶來不少「從天而降」的星際驚喜，讓一眾歌迷能近距離地欣賞薛氏情歌。如欲知道更多有關薛之謙演唱會詳情，請密切留意iMe Asia Facebook！

活動詳情：

日期 - 2023年12月2日至12月3日

地點 - 亞洲國際博覽館

票價 - HK$1,777 / HK$1,577 / HK$1,277/ HK$1,077 / HK$777 / HK$577

開售日期 - 2023年10月10日 早上10時