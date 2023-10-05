中島美嘉將首度來港開騷心情緊張　籲香港樂迷盡情點唱心水歌單

日本歌姬中島美嘉今日（5日）在香港舉行《MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG》演唱會記招，今次是她首次在港舉行演唱會，香港站更是海外的唯一一站，演唱會將於2024年2月3日在亞洲博覽館舉行。

中島美嘉在酒店舉行演唱會記招。（葉志明攝）

中島美嘉呼籲香港樂迷向大會表達想聽什麼歌。（葉志明攝）

記招上，她先說：「我是中島美嘉，多謝大家收看我的記者會。」指心情既期待又有點緊張和忐忑，終於可以在大家面前唱歌，希望大家來捧場。中島美嘉表示：「之前一路在日本演出，都有香港Fans特地來捧場，很多人問我什麼時候回來香港，今次終於成事！」她早前推出了名為《I》的專輯，裡面全是自己作曲的歌曲，而演唱會名為《YOU》，則是讓大家聽她的作品。

中島美嘉被問有冇吃點心，她說知道有蝦餃燒賣，當主持人說春卷也是點心，她驚訝表示：「原來春卷都是點心？那我吃過很多！」（葉志明攝）

中島美嘉獲大會送花，預祝演出成功。（葉志明攝）

中島美嘉說：「在日本做巡迴時，很多粉絲反映想多聽某些歌，所以特別做了一個投票，想知道大家想聽什麼歌，我想香港朋友選擇可能不同，希望大家多多給予意見，盡情點唱！」演唱會上，除了唱歌，還會有其他元素的表演，被問會否唱廣東歌或加入香港元素，她失笑並有點尷尬地說：「昨天有傳媒問我可不可以用中文名介紹自己，但我需要點時間去學習發音，哈哈。如果我記到的話，我也想嘗試一下，但現在不敢答應大家。」至於有冇留意香港樂壇和想與哪些歌手合作，中島美嘉直認對海外藝人不太熟悉，但如今有機會去海外開騷，希望今後多點認識大家，日後有機會合作。

中島美嘉指自己容易緊張，要靠聲音訓練老師一直帶領自己學習如何放鬆地去唱歌。（葉志明攝））

中島美嘉畀心心。（葉志明攝）

中島美嘉好錫香港Fans！（葉志明攝）

《MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG》

日期：2024年2月3日

地點：亞洲博覽館Hall 10

門票價格：$1380、$1080、$780

優先訂票：PopTicket（10月9日10:00至10月13日23:00）

公開發售：Cityline（10月20日起）

