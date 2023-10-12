P!NK倒吊半空飛越全場飆高音片段爆紅　網民：這女人真的沒有極限

現年44歲的美國歌手P!NK叱吒樂壇超過20載，最近正舉行美國巡迴演唱會《P!NK Trustfall Tour》，她在演唱會期間表演空中特技，不只倒吊半空，還邊飛越全場邊唱歌，再度引起網民熱議。

P!NK在演唱會期間表演空中特技。（VCG）

不只倒吊半空，還邊飛越全場邊唱歌。（VCG）

今次並不是P!NK首次上演極高難度的半空體操，她在2021年的「2021 Billboard Music Awards」中獲頒事業成就獎「Icon Award」時，就已經跟女兒Willow表演空中絲帶舞。其實P!NK自細就是體操運動員，四歲開始每週訓練5天、持續練了8年，成為歌手之後看到Cher演唱會上的特技舞者後，便開始將空中特技融入表演中。

大批網民激讚P!NK的演出。（VCG）

P!NK的高空特技片段在網絡爆紅。（VCG）

雖然有部分樂迷認為P!NK已經表演過很多次，更認為買飛入場是為了聽歌手唱歌，而不是看她在半空旋轉，但有大批歌迷就表示非常佩服P!NK，並指每次的空中表演都非常新奇，更指她的技術每次都在進步，加上她已經44歲，仍能邊表演空中特技邊飆高音，根本沒有其他歌手能及得上，大讚：「這女人真的沒有極限！」而謙虛的P!NK過去曾在訪問中表示，自己會嚴肅看待工作及努力超越自己，看到粉絲快樂，自己得到最大的快樂。