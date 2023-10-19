陳奕迅因身體不適宣布澳門演唱會延期　主辦單位發布三場補場安排

陳奕迅（Eason）日前因身體不適，宣布將《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會-澳門站》本月20日至22日待場次延期至10月26日至11月1日，主辦單位寶輝娛樂有限公司現宣布安排如下：

陳奕迅澳門站演唱會宣布延期。（FB@陳奕迅 Eason Chan）

「陳奕迅先生於10月16日於澳門三場演唱會完畢後，17日開始感到身體不適，出現感冒徵狀，求診後應醫生建議，需要休息。為歌手個人健康及確保能帶給每場觀眾有質素之表演，主辦方決定把 《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會-澳門站》2023年10月20日至 2023年10月22日（共3場）之場次，延至2023年10月26日至2023年11月1日期間補場，請手持2023 年 10月20日至 2023 年10月22日這三場受影響場次之觀眾留意。

已購票的觀眾現可選擇：

（A）在原訂場地澳門威尼斯人金光綜藝館進行補場，具體票務安排如下：

延期後，場次對應如下(全為2023年日期)：

10月20日 晚上8時>>10月26日 晚上8時

10月21日 晚上8時>>10月31日 晚上8時

10月22日 晚上7時>>11月1日 晚上8時

已購票的觀眾現可選擇：

1. 持有10月20-22日演出門票的觀眾可持原門票按原座位觀看對應補場場次演唱會；

2. 如經金光票務購票但仍未領取門票的觀眾，可於10月24日起前往票務櫃檯取票，觀眾可持原門票按原座位觀看對應補場場次演唱會； 請注意,主辦方不會提供任何演唱會門票報失補償安排,如觀眾未能提供完整演唱會門票正本（連同票根），將不獲得接納入場觀看對應場次的補場演唱會。如觀眾未能按上述受影響場次指定補場日期前往觀看指定補場場次演唱會，主辦方將不會安排作出退款。

陳奕迅《Fear and Dreams》演唱會（陳順禎攝）

（B）如未能於補場場次前往觀看演唱會之觀眾，可於2023年10月20日上午11時起至10月23日下午2時期間申請退票，退票手續如下：

退款手續申請限期：2023年10月20日上午11時起至10月23日下午2時截止

金光票務辦公時間上午11時至下午7時致電+853-2882 8818(澳門)/+852-3065 9899(香港)/4008 429018(中國大陸) 申請退款。 *主辦方將會核實有關訂票資訊後辦理退票手續 *敬請於上述指定退票時間致電金光票務，逾時門票將不再受理退款

*如門票上的資料曾被塗改、刪除或門票遭損毀、污損或殘缺不全或被驗出是假票,則有關退票退款恕不受理。 *主辦方不會提供任何演唱會門票報失補償安排,如購票人未能提供完整演唱會門票(連同票根),將不獲得任何退款之權利。 *主辦方對是否作出退票退款有最終之決定權利。

（C）由 於陳奕迅澳門演唱會，一票難求，非常多觀眾渴望可以購票進場，故大會準備於2023年10月23日下午5時，把以上延期的三場演唱會，退票的少量名額在金光票務重新發售。如想撲飛歌迷，可以密切留意金光票務網站資訊。 在此,主辦方及陳奕迅先生再次為延期受影響場次演唱會為觀眾帶來的不便致歉，感謝。」