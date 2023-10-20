林曉培暌違五年出新單曲〈願我〉　曾患PTSD製作時數度淚灑錄音室

已經有五年推出新曲的林曉培（Shino），走過創傷後壓力症候群後，推出全新EP《願我》，宣告重新出發，盼藉由新作給予需要幫助的人勇氣及力量，並透過自身音樂傳遞祝福與希望。

今年是Shino出道25年，亦是轉投新公司後推出首張EP。（唱片公司提供）

今年是Shino出道25年，早前更宣布加入新東家「杰思國際娛樂」，全新EP已於昨日（19/10）正式上市。時隔五年再度推出新作的她，在籌備過程中一度遇到瓶頸的她，坦言這些年因家人的離散、生病及生活的打擊，加上疫情帶來的各種不確定，讓她常處於抑鬱情緒且睡不安穩，更發現自己罹患了PTSD（創傷後壓力症候群），所幸在立即求助醫生的幫助及好友陪伴鼓勵下挺過低潮，也讓她找到勇氣及力量繼續創作，並在音樂帶來自我療癒。

Shino發現自己罹患了PTSD（創傷後壓力症候群），所幸在立即求助醫生的幫助及好友陪伴鼓勵下挺過低潮。（唱片公司提供）

新EP除了自己創作兩首歌曲之外，第一時間想到自己新人時期就開始合作的製作人李士先老師參與譜曲，並邀來陳建麒老師、戴佩妮老師、黃中平導演三金共同打造，藉以增添祝福力量。在漫長時間旅程中，除了重拾對音樂的熱情與初心，更興起自己想做一首歌去記錄這段歷程，進而鼓勵大家，因而邀請到創作風格總是滲透人心的戴佩妮老師詞曲創作、黃宣銘老師製作。林曉培︰「我記得第一次錄音的時候，老師們都有一直對我心靈喊話，原因是這張EP完整精煉了所有心情、故事、感受。」

〈願我〉精煉的歌詞，讓林曉培感受深刻而數度淚灑錄音室。（唱片公司提供）

〈願我〉精煉的歌詞，讓林曉培感受深刻而數度淚灑錄音室，娓娓道來自己人生起伏歷程心境的同時，更唱出出道25年的代表作。提及在配唱過程中最難忘的事，林曉培坦言因為歌詞真實貼近自己心境，讓她在錄音時時數度哭到不能自己，其中歌詞最後一句「跨了那麼多有坎的路 沿途荊棘 願我都記住」完全命中自己走過低潮的心路歷程，讓她唱完久久不能平伏︰「歌詞讓我感覺好赤裸，精準到很像透過歌曲坦誠地面對自己，感覺靈魂被拆開再重組，從心態到歌唱技巧，真的有重生的感覺，而且唱完有再次被療癒的溫暖感受，除了鼓勵自己的同時，並告訴自己是時候正視自己的未來應該如何走，完全是為我量身打造的歌曲！」