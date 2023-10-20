瑪姬終圓夢以歌手身份開演唱會　感謝一路上支持佢嘅朋友

著名主持瑪姬終於一嘗多年心願，於12月9日在麥花臣場館舉行首個個唱：《瑪姬 MIDDLE GIGGLE 演唱會 2023》，並於今天（19日）在演唱會記者會上公布詳情。瑪姬表示過往因工作關係任何類型的記者會也有參與過，但今天首次以記者會主角身份出現在台上，感覺既新鮮亦緊張。

著名主持瑪姬終於一嘗多年心願舉行演唱會。

記者會開始時先播出一段瑪姬多年前在國內參加歌唱比賽的片段，當時評判之一的張敬軒已說：「以往瑪姬是唱片騎師（DJ），去幫我們歌手打歌，但到了今天她很值得擁有給自己追夢的機會。」瑪姬重溫這段視頻後說軒公當年的鼓勵彷如預言書般在今天終於實現，她在工作路上遇到不少貴人，也認識了很多好朋友，他們的支持是舉行今次個唱的最大推動力。

瑪姬勁感動。

之後大會播出朱明銳、周吉佩、林盛斌及尹光的打氣片，在打氣片中銳哥恭喜瑪姬夢想終於可以實現；周吉佩希望她能夠 enjoy 她的舞台；阿 Bob 說身為她的舊同事便一定要撐她；而光哥則說作為歌手第一次個唱真的非常重要，大家要給瑪姬很多支持和鼓勵。

大會播出朱明銳、周吉佩、林盛斌及尹光的打氣片。

而三位具份量的前輩包括黃百鳴、查小欣和胡孟青更親身來到星薈館記者會現場支持，他們三位不單止分享和瑪姬相處時的種種點滴外，也特別帶上不同的禮物送給瑪姬，百鳴哥給她送上蜜糖，因為她人靚歌甜；小欣姐送上剛於歐遊時特意買來的飾物，更即時為瑪姬載上；青姐則送上一束鮮花，因為瑪姬人比花嬌，青姐更笑說給現場來賓兩個冧巴，12 號及9 號，大家即時意會這是瑪姬演唱會的日子並拍掌喝釆。

三位具份量的前輩包括黃百鳴、查小欣和胡孟青更親身來到星薈館記者會現場支持。

三位具份量的前輩包括黃百鳴、查小欣和胡孟青更親身來到星薈館記者會現場支持。

瑪姬最後與一眾嘉賓以奶茶代酒進行了一個簡單而隆重的祝「茶」儀式，預祝《瑪姬 MIDDLE GIGGLE 演唱會 2023》門票大賣， 而$480 及$680 門票於今天開始已於Cityline 處公開發售。