專訪｜Novel Fergus不排斥走入主流樂壇　盼Indie仔無需互相攻擊

近年，每當討論起本地Rapper，一定有Novel Fergus的名字。比起過往不少人認知那種滿腔怒火、句句粗口的Rap，他卻成功用文縐縐的歌詞突圍，有「Hip hop詩人」之稱。去年Novel Fergus與團隊的Yack Studio轉型成音樂廠牌，本來屬獨立歌手的他又與陳柏宇、MC張天賦等合作，還未講他接下的廣告等等，Fergus在主流的曝光實在不少。過往Indie與主流間似乎有著一條不可僭越的楚河漢界，有Indie仔抗拒走入主流、有主流不受Indie仔玩，Novel Fergus卻能成功遊走於兩邊之間，更游韌有餘，他覺得最緊要自己舒服，兩邊亦無需要互相攻擊。

場地：Soho House Hong Kong



Novel Fergus有「Hip Hop詩人」之稱，作品含大量詩詞，文化成份高。（葉志明攝）

唔認上位快：同世界Hip Hop團隊比我係小薯仔

Novel Fergus算是冒起得很快的Rapper，去年他所屬的Yack Studio更正式宣布由音樂製作團隊轉型至音樂廠牌、 今年4月的《雷鳴響天演唱會》一票難求。講到極速上位，Fergus形容為「符符碌碌」，說當初推出《老神仙》、《至尊寶》都是「符碌」地去，知名度無緣無故就持續上升，但當時他對將來的方向仍冇太多想法，「嗰時我哋又唔係認真，又唔知呢一行係做緊咩，咪由得佢囉，成年都冇嘢搞，無啦啦下年我寫咗隻碟《人之初》，無啦啦DaiShin又話想搞發佈會，大家膽粗粗試吓，跟住就發佈我嗰隻碟，就開始多咗人識。」他認為算不算上位上得快，要看與誰比，只計香港Hip Hop圈，可能算快，但他和團隊卻一直把目光放眼世界，「同世界性嘅Hip Hop團隊對比，就小薯仔啦！」

Novel Fergus一直希望將香港Hip Hop帶到國際，希望日後有世界性品牌找香港Rapper合作。（葉志明攝）

談Indie與主流分別 樂於走入主流

眾Rapper之中，Fergus在主流平台出現得不少，他跟陳柏宇在ViuTV的《Chill Club》合唱《墜落》，又與MC張天賦在《第四屆 KKBOX 香港風雲榜》合唱《至尊寶》，問到究竟主流、Indie的界線如何區分，他覺得最主要是有冇簽大公司，還是自負盈虧，其Yack Studio就是後者，他解釋：「自負盈虧就自然資源少啲，或者有啲嘢你冇得入場，唔會有你喺度，可能就係呢個分別。」既然他目前是Indie，會希望有走向主流的一日嗎？原本以為他可能會答順其自然之類的官腔答案，誰知Fergus想也不想就表示：「梗係想啦，多人聽呀嘛！」

Novel Fergus曾與陳柏宇合唱《墜落》，更一齊上《Chill Club》表演。

Fergus從不認為走進主流就一定是妥協，他不諱言：「或者我哋已經變咗公司，真係要諗營運上嘅嘢，唔係齋諗技術上嘅嘢。」但這不代表他們的作品就會變質。（葉志明攝）

有Indie仔排斥主流 唔覺得係錯：吹佢唔脹

筆者之所以有這個印象並非空穴來風，而是坊間的確很多Indie仔抗拒加入主流，覺得這樣就是變質、忘記初心、變得商業化等等，Fergus覺得可能就是他們有態度，「每個人堅守嘅價值觀好唔同，我又唔覺得嗰啲係錯，佢哋真係Don’t give a fxxk啲錢，你吹佢唔脹。總之我覺得最緊要唔好互相攻擊，最緊要你做你自己鍾意做嘅嘢。」他不排斥主流，因為自己做創作就是想作品靚，而要作品靚就要用錢，所以他不得不想方法搵錢，只要他知道自己想做的音樂本質不變就夠，又謂：「我哋冇話覺得主流就係戇X，主流有主流嘅做嘢方式，嗰種方式係好好、好快，Firm過Indie仔好多。Indie仔可能有啲嘢講得，主流有啲嘢唔講得，我哋係睇到兩邊嘅優點，擺埋一齊，用自己舒服但又實際嘅方法去運行緊嘅。」

Fergus認為確實有不少Indie仔抗拒與主流扯上關係，因為覺得自己要有態度，他認為無需互相攻擊。

更多獨立頒獎禮係好事 最愛《江湖》

香港不少樂迷睇《叱咤》頒獎禮大，每次見到歌手攞獎聲淚俱下都特別感動，近年多新一代討論的則可能是《Chill Club》頒獎禮；不過除此之外，不少非主流、非大台的平台都開始舉行樂壇頒獎禮，例如專門嘉許Hip Hop音樂的，又例如即將在10月28日於九龍灣國際展貿中心 Rotunda 2舉行的《未來音樂選TONE Music Awards頒獎典禮》，累計過往幾次季選的公眾投票結果，再選出總選最高票數的十大原創音樂作品。Fergus整張《梟》專輯都有份角逐，他不諱言當中最喜歡《江湖》這首歌，因為最貼近他寫歌時想表達的想法。對於這類型較非主流的頒獎禮出現，他覺得絕對是好事，大家多個玩法、平台讓音樂作品被聽見，樂迷選擇也更多，至於講到會否恨在主流頒獎禮獲獎，Fergus的看法是：「攞到梗係好，商業啲咁諗，攞到我就開咗一條大路去賺錢，嗌高啲㗎啦嘛，但係如果攞唔到，我又冇所謂，個重點唔係真係擺呢度。」

Fergus目前已寫好幾首新歌，繼上月的《粉筆》後，他剛與Novel Flash推出《板斧》， 又透露明年4月將有個小計劃。（葉志明攝）

寄語新進Rapper先擴大市場 多跑酒吧Show

最後，講到Hip Hop界不斷有後起之秀，Rapper愈來愈年輕，要如何才能在這個圈中找到一席之地，他覺得第一步是靠自己，至少你的音樂要吸引到人，其次就是擴大自己市場：「有時有啲未必一線嘅資金湧入，可能你去到酒吧，唔一定要$20,000唱一首，或者$5,000唱一晚，搵啲酒吧、Club Show搞下，橫掂星期三佢哋都賺唔到錢，不如調出嚟畀啲rapper去做下，平平哋。你起碼有錢，你個市場大咗，先有人肯畀呢嚿錢，或者收入有大有細，但起碼有人掉出嚟先。」至於現有市場是否還未夠大，他笑言：「有排都未夠啦！」

廠牌成立一年，Fergus直言的確會比單人匹馬去做更好，但全程靠自負盈虧的他們暫時未算賺到錢。（葉志明攝）

《未來音樂選 TONE Music Awards 頒獎典禮》

日期：28.10.2023

紅地氈時間：18:00

頒獎禮時間：20:00 - 23:00

地點：九龍灣國際展貿中心 Rotunda 2

備註：屆時整個頒獎禮將同步於官方YouTube頻道進行網上直播

（https://www.youtube.com/@TONEMUSICTV）

