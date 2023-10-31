樂壇新人蘇凱倫孤身旅遊學識愛自己　擇偶條件溫柔貓奴會加分

樂壇新人蘇凱倫（Helen）曾參與ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》打開知名度，她其後轉投昇陽娛樂，並成為歌手。繼暑假推出首支個人單曲《中二宅急便》後，最近再度推出第二首新歌《天使999%》，Helen透露新歌靈感源自早前隻身到外地旅遊的感受，旅程中獨自安排行程，感覺就像與自己談戀愛一樣，她說：「要先學會與自己相處，好好愛自己，才會學識和別人相處，這樣才會有人去愛自己。」

Helen的新歌也延續了日系漫畫風。

新歌以愛情為題，提到感情，Helen坦言曾試過盲目單方面付出，但也是因為有這些經歷，才會有好好愛自己的想法，認為這樣就會有天使999%的出現。談到擇偶條件，Helen表示並無特別要求：「溫柔錫我就ok，鍾意貓係bonus！」

Helen直認若男仔是貓奴，會覺得很加分！

新歌MV中，Helen與男主角仲佳佳（Pete）有少許親密動作，Helen笑說：「最多都只係抱一抱，所以都冇尷尬，同埋Pete好專業，好多鏡頭都一take就ok。」提到MV中最難忘一幕，Helen就透露拍攝其間天氣好熱，但她卻要戴上一頂又重又大的假髮，為此而相當吃力：「當時有感冒在身，要戴住假髮長達10小時，幸好最後出來的效果很好，一切都值得。」

Helen與MV男主角仲佳佳最親密的動作只是攬攬。

拍MV最辛苦是要戴著這頂假髮。

2023年即將完結，作為樂壇新人的Helen指今年目標是推出兩首歌，所以目前已經達標，她接下來會好好練習Live performance及為下一首歌做準備，Helen說：「會繼續四處找靈感，思考自己想表達和寫哪些東西，希望下一首歌可以有更多參與度。」提到年尾頒獎禮，她認為獎項從來只是Bonus，所以沒有想太多，希望先好好做好自己的音樂。