黃偉晉演唱會｜兌現承諾三點「盡」露　講廣東話多謝變「多仔」

台灣人氣組合五堅情成員黃偉晉昨晚（4日）首度於香港舉行演唱會《黃偉晉 2023 "CREALIFE" LIVE TOUR - 香港 》，他在開Show前事先張揚要送大家驚喜，沒想到演唱會一開場就已兌現承諾，未見人，先Show肌！而這次演唱會的歌單跟台灣不盡相同，為香港樂迷帶來了不一樣的驚喜。

台灣人氣組合五堅情成員黃偉晉昨晚首度於香港舉行演唱會。

演唱會開始之前，舞台上的熒光幕先播放影片，偉晉以感性的聲調說著：「我們應該在現實中入睡，或是從夢境中清醒，現實，未完待續，夢境，還等在那裡，理想生活才正要開始。」但言猶在耳，畫面便播出偉晉全裸的畫面，更擺出誘人甫士，身上只有三點用辣椒及炸雞遮擋著，既性感又Hot，絕對是三點「盡力」露，但同時也不忘他向來的搞鬼作風，讓現場的粉絲笑翻。影片播放完畢後，偉晉便以一身西裝配短褲的造型現身，演唱《日安日安》、《房間裡的雲》、《好累》及《還不想睡》4首小清新作品，在演唱《好累》的時候，粉絲更大聲一起合唱，現場氣氛迅即變得高漲。

現場粉絲情緒高漲。

唱完4首作品以後，偉晉拿起毛巾抹汗，台下的粉絲便已興奮得想他把毛巾拋到台下送大家，但偉晉即搞笑說：「我才剛擦完，不要拿走我的毛巾，這樣不對啊！」隨後，他分享這次在香港首度開唱的心情，說：「真的很開心，其實一直很期待來開香港場，因為之前來工作的時候，就一直有人問我可不可以來香港辦演唱會？那時候我完全沒有這個計劃，也不知道辦的話反應會如何，但實在很感謝大家，都賣完了！謝謝你們，多仔呀！多仔！」偉晉本想用廣東話跟大家道謝，但卻將「多謝」說成「多仔」，結果要台下粉絲教他正確讀法，不過他還能標準的說出「喂！你哋食飯未呀！」的廣東話，所以廣東話還算說得標準。

黃偉晉深情獻唱。

這次來港開唱，偉晉也不忘吃自己最喜歡的燒臘飯、叉燒、楊枝甘露跟薯片，而深知偉晉喜好的粉絲也特地買了加大Size的薯片，拋到台上送他，也逗得偉晉大笑了！接著偉晉也說：「每次來到都感受到大家滿滿的熱情，真的很感謝大家，今天演唱會，除了我自己的歌曲之後，也有一些自選曲，跟之前在台灣的場次是完全不同的，但這就是唱我自己喜歡的歌而已，自己很想唱，來滿足自己的欲望！」話雖如此，但粉絲還是照單全收。