黃淑蔓譚旻萱組三人女團「Me&」撼COLLAR　長腿Vian原來係名校生

寰亞音樂（MediaAsiaMusic）再添猛將，並組成團隊。由人靚聲甜的黃淑蔓（Feanna）、擁有一雙迷人迷人電眼的「籃球女神」譚旻萱（Mandy）和學界舞林高手「長腿師妹」連家穎（Vian），組成全新女團「Me&」，似乎要力撼COLLAR。

寰亞音樂組全新女團Me&。

三位都係Y2K世代，好青春！

三位Y2K世代出生靚女，活潑開朗，勇於挑戰，充滿冒險精神。她們的靚相在官網IG曝光後，旋即掀起全城熱話。尤其是素人Vian即被人肉搜尋，來自拔萃女書院的她，在學界參加過跳舞和運動比賽得過獎項統統被起底，認真誇張。

連家穎Vian。

黃淑蔓。

譚旻萱。

據悉新歌將於周五曝光後，她們隨即展開一浪接一浪宣傳攻勢，除了在鋪天蓋地網絡媒體上會見到她們又唱又跳，發動全球Dance Challenge挑戰舞技，Me& 更會真人跳唱到人群玩快閃，並登上各音樂活動舞台表演。

新歌將於周五曝光。

Me& 三美化身愛的特工。

Me& 三美化身愛的特工，以獨有氣質和專長攻陷每個人的內心。Feanna的特工代號是「Sugar Spice」，顧名思義，她的超能力是無與倫比的歌唱才華和甜美氣質，準備好主宰愛的戰場。而Vian是「Sweet Groove」，她的超凡能力在於無懈可擊的舞蹈，憑藉她充滿活力的年輕舞步，準備好跳進每個人的心靈，傳遞愛的能量到世界盡頭。被喻為Me&王牌的Mandy代號是「Velvet Charm」，她擁有超凡的獨特魅力，任何人與她的眼睛對視，冷酷的心就會瞬間融化，全世界被她的愛洗禮。