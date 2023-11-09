鄭秀文演唱會｜場次全延至2024年7月　附延期補場安排詳情

天后鄭秀文6月底時宣布因身體不適，將原定於7月舉行的紅館演唱會延期，主辦單位終於公布《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會—香港站》將延至2024年7月舉行，受影響的觀眾可於指定替補場次日期，到紅館坐原定座位欣賞鄭秀文的補場演唱會。

鄭秀文6月底時宣布因身體不適，將原定於7月舉行的紅館演唱會延期。

鄭秀文紅館演唱會《You & Mi鄭秀文世界巡迴演唱會-香港站2023》原定於7月14至16、18至19、21至23、25至26、及28至30日舉行共13場演出。但Sammi於今年6月底公布演唱會將延期，原來鄭秀文受新冠病毒影響一直未能完全康復，體力和聲線都未如理想，因此無奈延後演唱會。當時Sammi對於未能如期演出感內疚，曾上載12分鐘錄音爆喊並發文向受影響的歌迷致歉。

Sammi正積極好好鍛煉身體。（IG圖片）

鄭秀文紅館演唱會延期補場安排如下：

持有受影響場次門票的購票人士、可憑受影響場次之演唱會完整門票（連同票根）於以下指定替補場次日期在紅磡香港體育館按原座位觀看對應的補場演唱會：

2023年7月14日 (星期五) ——>2024年7月12日 (晚上 8時15分) (星期五)

2023年7月15日 (星期六) ——>2024年7月13日 (晚上 8時15分) (星期六)

2023年7月16日 (星期日) ——> 2024年7月14日 (晚上 8時15分) (星期日)

2023年7月18日 (星期二) ——>2024年7月16日 (晚上 8時15分) (星期二)

2023年7月19日 (星期三) ——> 2024年7月17日 (晚上 8時15分) (星期三)

2023年7月21日 (星期五)——>2024年7月19日 (晚上 8時15分) (星期五)

2023年7月22日 (星期六) ——>2024年7月20日 (晚上 8時15分) (星期六)

2023年7月23日 (星期日) ——>2024年7月21日 (晚上 8時15分) (星期日)

2023年7月25日 (星期二) ——>2024年7月23日 (晚上 8時15分) (星期二)

2023年7月26日 (星期三) ——>2024年7月24日 (晚上 8時15分) (星期三)

2023年7月28日 (星期五) ——>2024年7月26日 (晚上 8時15分) (星期五)

2023年7月29日 (星期六) ——>2024年7月27日 (晚上 8時15分) (星期六)

2023年7月30日 (星期日) ——>2024年7月28日 (晚上 8時15分) (星期日)