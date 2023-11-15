FINALLY專訪｜負評當靈感泉源　「有人繼續想聽，我哋就繼續唱」

一隊MIRROR，令香港掀起好幾年的組合潮，其中男團更是不少人的關注點。在一貫要靚仔、跳得、唱得以外，更衍生比較另類，甚至是偏鋒的選擇，例如ERROR，還有由原本講下笑會出道，結果真係出道，來自網絡頻道《小薯茄》的FINALLY。早前成功推出首支單曲《終於出歌》，再開售舞台劇《FINALLY OK》，門票火速售罄，



四人男子組合FINALLY，成員分配跟ERROR差不多，高矮肥瘦樣樣有齊，更有趣是四人當中有三位自稱是隊長，只有一位是隊員，三位隊長包括程人富、阿J、肥蚊，而唯一隊員，亦是唯一顏值擔當的有朱mic。當ERROR愈做開始走離原定路線，開始真係朝型仔男團行之際，FINALLY仍沿用最原味的岩巉，配上古祖的三尖八角特色，成功殺入娛樂圈。



髮型︰Oscar Ngai

化妝︰Hulda Tsai

服裝︰Rickyy Wong

《終於出歌》有這樣一句歌詞︰「一早起身 成個男神咁嘅樣就出得街」見到呢張相，都明白幾位創作歌詞時的幻想力，有幾厲害。（陳順禎 攝）

鬧少咗當OK

因為樣貌的不穩定性，加上歌藝的不確性，偏偏又以最富娛樂性的體質，踏上最正路不過的偶像命途，這些錯配令FINALLY一出道，就陷入已結束的邊緣。阿J︰「今次舞台劇主題是《FINALLY OK》，本身在『小薯茄』有個系列叫《FINALLY嚟喇》，每集接受不同挑戰，而最大挑戰就係四個出道做男團，啲人覺得咁嘅樣都做男團？」

舞台上開賣不久已售罄，證明在另類男團市場上FINALLY已佔一席位。（網上圖片）

FINALLY最強的除了搞笑能力，其實還有自圓其說能力，例如被指咁樣都可以做男團？富哥這樣解說︰「我哋四個男仔組出嚟嘅就係男團啦，唔會出隊女團。」答得鏗鏘有力，滴水不漏。當然，要鬧的還是會源源送上，之所以今次舞台劇叫《FINALLY OK》，那個OK都帶點悲情。肥蚊︰「個OK係解鬧少咗喎，咁OK啦！」

FINALLY出道同時，黑粉團隊「反nally」都同時成立。（陳順禎 攝）

做Hater都要有文筆

對於負評，最好的面對方法肯定唔係「不忍了」，而是用自嘲方式回應，但FINALLY的手法更高一層，他們選擇以欣賞角度分析。問到傷得最深的一句批評，原來都關《香港01》讀者事。肥蚊︰「要開番01個post先，哈哈……與其話hurt得最緊要，不如睇下班觀眾可以幾有創意啦，最記得有個留言問︰『佢哋四個係咪由屠宰場走出嚟？』即係話我哋豬欄走出嚟，都係次一等，屠宰場喎，下一秒就被人劏嘅豬喎，幾厲害。」

+ 7

富哥認同對於一般的怒罵，已不為所動︰「你話我哋好樣衰，唔得囉，傷害唔到我哋。」朱mic︰「記得有一個係話我哋要衝出亞洲？掉落屎坑沖出大西洋啦！」肥蚊︰「呢個幾好，有文筆有畫面，所以香港做創意工業點會唔得？」富哥︰「你見做Hater都咁有文筆修養，有互動。我哋會用你哋嘅留言搵靈感做創作。」朱Mic︰「就睇下呢篇訪問會有咩留言。」富哥︰「可能已經唔想鬧我哋，費事益我哋。」

「終於我都 有人報導 手勢開始有人做」大家識整呢個手勢未？（陳順禎 攝）

突然認真Mode

除了搞笑和自圓其說，以這種體質要晉身偶像男團，更重要的能力叫一份不藏半點謙卑的自滿。問到為何今次會舉行舞台劇？阿J︰「在去年《小薯茄》6周年騷入面，FINALLY嗰part係最受歡迎，聽到最多歡呼，所以畀到信心公司搞舞台劇。」事實上舞台劇門票開售不久已售罄，絕對是用作品說話。阿J︰「我哋都想同觀眾講，我哋除咗唱歌好聽，做戲都好掂，咁索性搞個舞台劇講畀人聽，男團偶像都可以好有演技。」

FINALLY第一首單曲《終於出歌》，易記兼順口，MV亦好笑，至於好冇聽，就睇下大家耳朵的包容度。（影片截圖）

再自滿的團隊，都有表現冷靜的一刻，問到年底出新歌，是否劍指樂壇頒獎禮，以為會得到超越ERROR，追趕MIRROR等金句，但富哥卻以最踏實的語調說話︰「唱歌只是表演形式，做戲都只係另一種表演模式，我們傾向叫自己做表演者，偏向搞笑類型。如果唱歌會令人覺得好笑，我們便唱歌；做戲令人覺得好笑，就會去做戲。而且去到樂壇，當中有很多專業歌手，如果對方想試下一些搞笑創作，可以跟我們合作，我們未必做到咁好聽，但一定會好好玩。」

氣氛一轉，四人都收起笑瞼，談音樂，說不足，講夢想，然後朱mic一句結尾︰「暫時冇諗幾時有下一隻歌，因為……有人繼續想聽，我哋就會繼續唱，哈哈……呢句度咗好耐，每次一有機會就會講一次。」一秒間，FINALLY，都係變返做FINALLY。