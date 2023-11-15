Twins演唱會2024｜宣布加開兩場變8場　11月22日公開發售

Twins相隔9年重返紅館，宣布在明年1月21-23及25-27日舉行演唱會《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》，今早（15日）進行優先訂購，秒速售罄。主辦單位英皇娛樂即時開心宣布，加開兩場，由6場變8場，門票將於11月22日起在城市售票網公開發售！

主辦單位英皇娛樂即時開心宣佈，加開兩場，1月28-29日。

Twins今次破紀錄開8場，不單令粉絲興奮若狂，亦令阿Sa（蔡卓妍）和阿嬌（鍾欣潼）非常開心，阿Sa謂：「以組合來講，入行22年仲可以開演唱會，企喺個枱度同大家慶祝，真係好難得！所以呢個演唱會對我哋嚟講係好有意義！知道咁多人仲繼續支持我哋，又感動又開心！希望到時大家可以有一個好好玩嘅晚上。」

TWINS廿多年來感情不變。

細心一睇，今次演唱會的公售日期，正是阿Sa生日，而演唱會頭場，就是阿嬌生辰，問到兩人是否刻意挑選這兩個良辰吉日，阿Sa表示：「梗係唔係啦，真係咁橋喎，紅館期邊有得揀話想邊日，第一次公司同我哋講個開騷日期，我地都覺得好奇妙，所以公司就話，不如係我生日個日公開發售啦！咁兩個生日都可以雙喜臨門啦！ 」阿嬌表示：「揀得中呢兩個日子售票同開show都係第一次，覺得好開心好受重視，哈哈。加場雖然開心，但都開始有啲壓力㗎，希望到時可以做到最好畀大家！」

昨日兩人為演唱會開始籌備開會，阿嬌因身在外地工作，只能視像參與。整個開會過程都充滿歡樂笑聲，齊齊揀歌，阿Sa更即時就自行排舞給阿嬌看，之後兩人又FaceTime中合照留念。

《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》詳情：

日期 ：2024年1月21-23, 25-27日 28 -29日

時間：8:15PM

地點：紅磡香港體育館

票價：$1080 / $880 / $680 / $480

11月15-17日東亞銀行信用卡獨家優先訂票

優先訂票熱線：31 288 288

優先訂票網址：www.hkticketing.com

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