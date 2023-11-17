許廷鏗自爆欣宜做個唱嘉賓　FANS CLUB發文回覆︰唔會出席喇

自今年3月紅館個唱後，鄭欣宜疑因抑鬱症復發絕跡幕前，社交平台最後更新已是4月尾，Joyce經理人林姍姍曾回應︰「Joyce的確係病咗，療傷之中」，但並未交代具體情況。相隔半年早前為好友許廷鏗（Alfred）的新歌《一場同學》MV擔任女主角，而許廷鏗聖誕期間開騷，令外界相當期待欣宜會否踏台板擔任嘉賓。



欣宜已經神隱半年。（IG@princejoyce）

大家都好掛住欣宜呀！（IG/@princejoyce）

許廷鏗的新歌《一場同學》MV正式發布，女主角正是欣宜。(影片截圖)

欣宜與Alfred相識多年感情深厚，二人自稱巨孖寶，一同走過高山低谷，欣宜休息多時選擇在Alfred新歌MV亮相試水溫，近日又入圍了叱咤我最喜愛的女歌手最後十強，似復出在即。Alfred十二月聖誕期間將舉行戶外演唱會，他曾透露已向欣宜發出邀請，相信對方會現身支持他，因為自己有大搞作，欣宜都會在場支持。至於為何不邀欣宜當嘉賓，許廷鏗表示如對方當晚想上台演出，甘願為她即改rundown。

許廷鏗的新歌《一場同學》中鄭欣宜狀態不俗。(影片截圖)

不過11月17日下午，欣宜FANS CLUB發文表示：「喺過去呢段時間大家都好關心同支持Joyce，都知道大家都好心急想快啲見返佢。所以我哋就呢件事詢問咗經理人公司，為咗安心，得到公司回覆如下：關於Joyce會唔會出席Alfred演唱會做嘉賓，呢個時候想同大家講聲Joyce唔會出席喇，多謝大家關心同耐心等待。」

許廷鏗12月戶外演唱會，外界期待鄭欣宜會出現。